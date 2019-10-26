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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Падерборн
Падерборн
Сабири 43
Шонлау 64
2:0
Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
Бундеслига, 9 тур
Бундеслига,
9 тур
Германия
26 окт. 2019, 16:30 МСК
26.10.2019, 16:30 МСК
суббота
Составы
Падерборн
мин
17
Цингерле
Леопольд Цингерле
90
38
Хольтманн
Геррит Хольтманн
90
19
Сабири
Абдельхамид Сабири
43'
43'
90
8
Гясула
Клаус Гясула
90
9
Прегер
Кай Прегер
90
25
Дрегер
Мохамед Дрегер
90
29
Коллинс
Джамилу Коллинс
90
39
Василиадис
Себастьян Василиадис
90
15
Килиан
Лука Килиан
90
31
Золински
Бен Золински
90
13
Шонлау
Себастьян Шонлау
64'
64'
90
Запасные
21
Хут
Янник Хут
5
Штродьек
Кристиан Штродьек
20
Янс
Лоран Янс
22
Антви-Адджей
Кристофер Антви-Адджей
10
Каули
Каули
24
Капич
Рифет Капич
14
Шелтон
Хири Шелтон
11
Михель
Свен Михель
30
Мамба
Штрели Мамба
Фортуна
мин
28
Хеннингс
Рувен Хеннингс
90
25
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
90
13
Бодзек
Адам Бодзек
90
23
Гисельман
Нико Гисельман
90
3
Хоффманн
Андре Хоффманн
90
5
Айхан
Каан Айхан
90
39
Циммер
Жан Циммер
90
9
Ковнацки
Давид Ковнацки
90
4
Нуху
Касим Нуху
90
37
Текпетей
Бернард Текпетей
90
24
Стеффен
Зак Стеффен
90
Запасные
33
Кастенмайер
Флориан Кастенмайер
26
Контенто
Диего Контенто
6
Моралес
Альфредо Моралес
32
Бормут
Робин Бормут
34
Бэйкер
Льюис Бэйкер
31
Соботтка
Марсель Соботтка
15
Томми
Эрик Томми
27
Ампома
Нана Ампома