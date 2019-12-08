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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Вердер
Бремен
0:1
Матч завершен
Падерборн
Падерборн
Михель 90
Бундеслига, 14 тур
Бундеслига,
14 тур
Германия
8 дек. 2019, 20:00 МСК
8.12.2019, 20:00 МСК
воскресенье
Составы
Вердер
мин
18
Мойсандер
Никлас Мойсандер
90
44
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
23
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
30
Классен
Дэви Классен
90
10
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
90
13
Велькович
Милош Велькович
90
8
Осако
Юя Осако
90
1
Павленка
Иржи Павленка
90
35
Эггештайн
Максимилиан Эггештайн
90
5
Аугустинссон
Людвиг Аугустинссон
90
7
Рашица
Милот Рашица
90
Запасные
27
Капино
Стефанос Капино
15
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
4
Ланг
Михаэль Ланг
32
Фридль
Марко Фридль
17
Шахин
Нури Шахин
36
Гросс
Кристиан Гросс
39
Голлер
Бенжамин Голлер
14
Писарро
Клаудио Писарро
24
Эггештайн
Йоханнес Эггештайн
Падерборн
мин
20
Янс
Лоран Янс
90
17
Цингерле
Леопольд Цингерле
90
8
Гясула
Клаус Гясула
90
9
Прегер
Кай Прегер
90
22
Антви-Адджей
Кристофер Антви-Адджей
90
29
Коллинс
Джамилу Коллинс
90
30
Мамба
Штрели Мамба
90
39
Василиадис
Себастьян Василиадис
90
15
Килиан
Лука Килиан
90
31
Золински
Бен Золински
90
13
Шонлау
Себастьян Шонлау
90
Запасные
21
Хут
Янник Хут
2
Хюнемайер
Уве Хюнемайер
5
Штродьек
Кристиан Штродьек
25
Дрегер
Мохамед Дрегер
38
Хольтманн
Геррит Хольтманн
19
Сабири
Абдельхамид Сабири
10
Каули
Каули
24
Капич
Рифет Капич
11
Михель
Свен Михель
90'