Матч завершен
Падерборн
Падерборн
Мамба 62
Гясула 73
2:3
Матч завершен
РБ Лейпциг
Лейпциг
Шик 3
Забитцер 4
Вернер 26
Бундеслига, 13 тур

Бундеслига,

13 тур

Германия
30 нояб. 2019, 17:30 МСК
30.11.2019, 17:30 МСК
суббота
Составы
Падерборн
мин
20
Янс
Лоран Янс
90
17
Цингерле
Леопольд Цингерле
90
38
Хольтманн
Геррит Хольтманн
90
8
Гясула
Клаус Гясула
73'
73'
90
9
Прегер
Кай Прегер
90
29
Коллинс
Джамилу Коллинс
90
30
Мамба
Штрели Мамба
62'
62'
90
39
Василиадис
Себастьян Василиадис
90
15
Килиан
Лука Килиан
90
31
Золински
Бен Золински
90
13
Шонлау
Себастьян Шонлау
90
Запасные
21
Хут
Янник Хут
2
Хюнемайер
Уве Хюнемайер
5
Штродьек
Кристиан Штродьек
25
Дрегер
Мохамед Дрегер
19
Сабири
Абдельхамид Сабири
22
Антви-Адджей
Кристофер Антви-Адджей
10
Каули
Каули
24
Капич
Рифет Капич
11
Михель
Свен Михель
РБ Лейпциг
мин
13
Илсанкер
Штефан Илсанкер
90
28
Мвого
Ивон Мвого
90
11
Вернер
Тимо Вернер
26'
26'
90
7
Забитцер
Марсель Забитцер
4'
4'
90
27
Лаймер
Конрад Лаймер
90
21
Шик
Патрик Шик
3'
3'
90
18
Нкунку
Кристофер Нкунку
90
5
Упамекано
Дайот Упамекано
90
16
Клостерманн
Лукас Клостерманн
90
31
Демме
Диего Демме
90
22
Мукиэле
Норди Мукиэле
90
Запасные
33
Чаунер
Филипп Чаунер
23
Хальстенберг
Марцель Хальстенберг
26
Ампаду
Итан Ампаду
3
Сараччи
Марсело Сараччи
19
Вольф
Ханнес Вольф
8
Айдара
Амаду Айдара
17
Лукман
Адемола Лукман
20
Кунья
Матеус Кунья