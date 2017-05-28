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Франческо Тотти
№10
Нападающий
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
28.05.2017
28 мая 2017
вс
19:00
Рома
3 : 2
Дженоа
28.05.2017
28 мая 2017
вс
19:00
минуты: 54' - 90'
Рома
3
Дженоа
2
минуты: 54' - 90'
20.05.2017
20 мая 2017
сб
19:00
Кьево
3 : 5
Рома
20.05.2017
20 мая 2017
сб
19:00
минуты: 86' - 90'
Кьево
3
Рома
5
минуты: 86' - 90'
14.05.2017
14 мая 2017
вс
21:45
Рома
3 : 1
Ювентус
14.05.2017
14 мая 2017
вс
21:45
минуты: 90' - 90'
Рома
3
Ювентус
1
минуты: 90' - 90'
07.05.2017
07 мая 2017
вс
21:45
Милан
1 : 4
Рома
07.05.2017
07 мая 2017
вс
21:45
был в запасе
Милан
1
Рома
4
был в запасе
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
13:30
Рома
1 : 3
Лацио
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
13:30
минуты: 73' - 90'
Рома
1
Лацио
3
минуты: 73' - 90'
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
16:00
Рома
1 : 1
Аталанта
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
16:00
минуты: 87' - 90'
Рома
1
Аталанта
1
минуты: 87' - 90'
09.04.2017
09 апр. 2017
вс
16:00
Болонья
0 : 3
Рома
09.04.2017
09 апр. 2017
вс
16:00
минуты: 85' - 90'
Болонья
0
Рома
3
минуты: 85' - 90'
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
21:45
Рома
2 : 0
Эмполи
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
21:45
минуты: 73' - 90'
Рома
2
Эмполи
0
минуты: 73' - 90'
19.03.2017
19 марта 2017
вс
22:45
Рома
3 : 1
Сассуоло
19.03.2017
19 марта 2017
вс
22:45
был в запасе
Рома
3
Сассуоло
1
был в запасе
12.03.2017
12 марта 2017
вс
22:45
Палермо
0 : 3
Рома
12.03.2017
12 марта 2017
вс
22:45
был в запасе
Палермо
0
Рома
3
был в запасе
04.03.2017
04 марта 2017
сб
17:00
Рома
1 : 2
Наполи
04.03.2017
04 марта 2017
сб
17:00
был в запасе
Рома
1
Наполи
2
был в запасе
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
22:45
Интер
1 : 3
Рома
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
22:45
был в запасе
Интер
1
Рома
3
был в запасе
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
20:00
Рома
4 : 1
Торино
19.02.2017
19 февр. 2017
вс
20:00
минуты: 82' - 90'
Рома
4
Торино
1
минуты: 82' - 90'
07.02.2017
07 февр. 2017
вт
22:45
Рома
4 : 0
Фиорентина
07.02.2017
07 февр. 2017
вт
22:45
минуты: 81' - 90'
Рома
4
Фиорентина
0
минуты: 81' - 90'
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
17:00
Сампдория
3 : 2
Рома
90'
90'
90'
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
17:00
минуты: 78' - 90'
Сампдория
3
Рома
2
минуты: 78' - 90'
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
22:45
Рома
1 : 0
Кальяри
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
22:45
был в запасе
Рома
1
Кальяри
0
был в запасе
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
17:00
Удинезе
0 : 1
Рома
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
17:00
минуты: 63' - 90'
Удинезе
0
Рома
1
минуты: 63' - 90'
08.01.2017
08 янв. 2017
вс
17:00
Дженоа
0 : 1
Рома
08.01.2017
08 янв. 2017
вс
17:00
был в запасе
Дженоа
0
Рома
1
был в запасе
22.12.2016
22 дек. 2016
чт
22:45
Рома
3 : 1
Кьево
22.12.2016
22 дек. 2016
чт
22:45
был в запасе
Рома
3
Кьево
1
был в запасе
04.12.2016
04 дек. 2016
вс
17:00
Лацио
0 : 2
Рома
04.12.2016
04 дек. 2016
вс
17:00
был в запасе
Лацио
0
Рома
2
был в запасе
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