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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Рома
Рим
Строотман 89
1:2
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Мертенс 26
Мертенс 50
Серия А, 27 тур
Серия А,
27 тур
Италия
4 марта 2017, 17:00 МСК
4.03.2017, 17:00 МСК
суббота
Лука Банти
Лука Банти
Главный Судья
Составы
Рома
мин
1
Щесны
Войцех Щесны
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
79
20
Фасио
Федерико Фасио
52
44
Манолас
Костас Манолас
90
3
Жуан
Жуан
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
6
Строотман
Кевин Строотман
89'
89'
90
9
Джеко
Эдин Джеко
90
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
52
8
Перотти
Диего Перотти
90
Запасные
18
Лобонц
Богдан Лобонц
19
Алисон
Алисон
15
Вермален
Томас Вермален
33
Эмерсон
Эмерсон
21
Мариу Руй
Мариу Руй
7
Гренье
Клеман Гренье
5
Паредес
Леандро Паредес
13
Перес
Бруно Перес
30
Жерсон
Жерсон
10
Тотти
Франческо Тотти
11
Салах
Мохамед Салах
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
79
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
26'
50'
26', 50'
74
8
Жоржиньо
Жоржиньо
66
30
Рог
Марко Рог
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
Запасные
22
Сепе
Луиджи Сепе
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
11
Маджо
Кристиан Маджо
3
Стринич
Иван Стринич
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
19
Максимович
Никола Максимович
4
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини
5
Аллан
Аллан
20
Зелински
Петр Зелински
42
Диавара
Амаду Диавара
99
Милик
Аркадиуш Милик
32
Паволетти
Леонардо Паволетти