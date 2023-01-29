Наполи - Рома: 29 января 2023 смотреть онлайн
Наполи
Неаполь
-:-

Наполи - Рома: 29 января 2023 смотреть онлайн

Рома
Рим
Серия А, 20 тур

Серия А,

Италия
29 янв. 2023, -:- МСК
29.01.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

18.04.2022 18 апр. 2022 пн 20:00
Наполи
1 : 1
Рома
18.04.2022 18 апр. 2022 пн 20:00
Наполи
1
Рома
1
24.10.2021 24 окт. 2021 вс 19:00
Рома
0 : 0
Наполи
24.10.2021 24 окт. 2021 вс 19:00
Рома
0
Наполи
0
21.03.2021 21 марта 2021 вс 22:45
Рома
0 : 2
Наполи
21.03.2021 21 марта 2021 вс 22:45
Рома
0
Наполи
2
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 22:45
Наполи
4 : 0
Рома
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 22:45
Наполи
4
Рома
0
05.07.2020 05 июля 2020 вс 22:45
Наполи
2 : 1
Рома
05.07.2020 05 июля 2020 вс 22:45
Наполи
2
Рома
1
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 17:00
Рома
2 : 1
Наполи
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 17:00
Рома
2
Наполи
1
31.03.2019 31 марта 2019 вс 16:00
Рома
1 : 4
Наполи
31.03.2019 31 марта 2019 вс 16:00
Рома
1
Наполи
4
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 22:30
Наполи
1 : 1
Рома
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 22:30
Наполи
1
Рома
1
03.03.2018 03 марта 2018 сб 22:45
Наполи
2 : 4
Рома
03.03.2018 03 марта 2018 сб 22:45
Наполи
2
Рома
4
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 21:45
Рома
0 : 1
Наполи
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 21:45
Рома
0
Наполи
1
04.03.2017 04 марта 2017 сб 17:00
Рома
1 : 2
Наполи
04.03.2017 04 марта 2017 сб 17:00
Рома
1
Наполи
2
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 16:00
Наполи
1 : 3
Рома
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 16:00
Наполи
1
Рома
3
25.04.2016 25 апр. 2016 пн 16:00
Рома
1 : 0
Наполи
25.04.2016 25 апр. 2016 пн 16:00
Рома
1
Наполи
0
13.12.2015 13 дек. 2015 вс 20:00
Наполи
0 : 0
Рома
13.12.2015 13 дек. 2015 вс 20:00
Наполи
0
Рома
0
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 13:30
Рома
1 : 0
Наполи
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 13:30
Рома
1
Наполи
0
01.11.2014 01 нояб. 2014 сб 17:00
Наполи
2 : 0
Рома
01.11.2014 01 нояб. 2014 сб 17:00
Наполи
2
Рома
0
09.03.2014 09 марта 2014 вс 22:45
Наполи
1 : 0
Рома
09.03.2014 09 марта 2014 вс 22:45
Наполи
1
Рома
0
12.02.2014 12 февр. 2014 ср 22:45
Наполи
3 : 0
Рома
12.02.2014 12 февр. 2014 ср 22:45
Наполи
3
Рома
0
05.02.2014 05 февр. 2014 ср 22:45
Рома
3 : 2
Наполи
05.02.2014 05 февр. 2014 ср 22:45
Рома
3
Наполи
2
18.10.2013 18 окт. 2013 пт 21:45
Рома
2 : 0
Наполи
18.10.2013 18 окт. 2013 пт 21:45
Рома
2
Наполи
0

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