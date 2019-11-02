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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Рома
Рим
Дзаньоло 19
Верету 55
2:1
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Милик 72
Серия А, 11 тур
Серия А,
11 тур
Италия
2 нояб. 2019, 17:00 МСК
2.11.2019, 17:00 МСК
суббота
Составы
Рома
мин
9
Джеко
Эдин Джеко
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
6
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
27
Пасторе
Хавьер Пасторе
90
13
Лопес
Пау Лопес
90
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
90
23
Манчини
Джанлука Манчини
90
21
Верету
Жордан Верету
55'
55'
90
99
Клюйверт
Джастин Клюйверт
90
22
Дзаньоло
Николо Дзаньоло
19'
19'
90
Запасные
63
Фузато
Даниэль Фузато
83
Миранте
Антонио Миранте
18
Сантон
Давиде Сантон
5
Жуан
Жуан
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
17
Ундер
Дженгиз Ундер
8
Перотти
Диего Перотти
Наполи
мин
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
99
Милик
Аркадиуш Милик
72'
72'
90
20
Зелински
Петр Зелински
90
1
Мерет
Алекс Мерет
90
6
Мариу Руй
Мариу Руй
90
8
Руис
Фабиан Руис
90
22
Ди Лоренцо
Джованни Ди Лоренцо
90
Запасные
27
Карнезис
Орестис Карнезис
25
Оспина
Давид Оспина
19
Максимович
Никола Максимович
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
62
Тонелли
Лоренцо Тонелли
13
Луперто
Себастьяно Луперто
34
Юнес
Армин Юнес
12
Эльмас
Эльйиф Эльмас
70
Гаэтано
Джанлука Гаэтано
9
Льоренте
Фернандо Льоренте
11
Лосано
Ирвинг Лосано