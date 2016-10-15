Матч завершен
Наполи
Неаполь
Кулибали 58
1:3
Матч завершен
Рома
Рим
Джеко 43
Джеко 54
Салах 85
Серия А, 8 тур

Серия А,

8 тур

Италия
15 окт. 2016, 16:00 МСК
15.10.2016, 16:00 МСК
суббота
Даниэле Орсато
Даниэле Орсато
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
81
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
19
Максимович
Никола Максимович
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
58'
58'
90
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
8
Жоржиньо
Жоржиньо
90
5
Аллан
Аллан
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
90
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
53
7
Кальехон
Хосе Кальехон
76
Запасные
22
Сепе
Луиджи Сепе
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
11
Маджо
Кристиан Маджо
3
Стринич
Иван Стринич
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
62
Тонелли
Лоренцо Тонелли
14
Мертенс
Дрис Мертенс
77
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
4
Джаккерини
Эмануэле Джаккерини
20
Зелински
Петр Зелински
30
Рог
Марко Рог
42
Диавара
Амаду Диавара
Рома
мин
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
1
Щесны
Войцех Щесны
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
3
Жуан
Жуан
71
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
79
5
Паредес
Леандро Паредес
90
9
Джеко
Эдин Джеко
43'
54'
43', 54'
90
8
Перотти
Диего Перотти
90
11
Салах
Мохамед Салах
85'
85'
90
Запасные
19
Алисон
Алисон
18
Лобонц
Богдан Лобонц
33
Эмерсон
Эмерсон
17
Сек
Мустафа Сек
30
Жерсон
Жерсон
10
Тотти
Франческо Тотти
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
7
Итурбе
Хуан Итурбе