Матч завершен
Милан
Милан
Пашалич 76
1:4
Матч завершен
Рома
Рим
Джеко 8
Джеко 28
Эль-Шаарави 78
Де Росси 87
Серия А, 35 тур

Серия А,

35 тур

Италия
7 мая 2017, 21:45 МСК
7.05.2017, 21:45 МСК
воскресенье
Составы
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
21
Вангиони
Леонел Вангиони
69
17
Сапата
Кристиан Сапата
90
29
Палетта
Габриэль Палетта
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
90
80
Пашалич
Марио Пашалич
76'
76'
90
23
Соса
Хосе Соса
88
14
Фернандес
Матиас Фернандес
45
7
Деулофеу
Жерар Деулофеу
90
9
Лападула
Джанлука Лападула
90
8
Сусо
Сусо
90
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
35
Плиццари
Алессандро Плиццари
96
Калабрия
Давиде Калабрия
15
Гомес
Густаво Гомес
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
10
Хонда
Кейсуке Хонда
73
Локателли
Мануэль Локателли
70
Бакка
Карлос Бакка
11
Окампос
Лукас Окампос
63
Кутроне
Патрик Кутроне
Рома
мин
1
Щесны
Войцех Щесны
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
3
Жуан
Жуан
90
33
Эмерсон
Эмерсон
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
87'
87'
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
72
5
Паредес
Леандро Паредес
90
9
Джеко
Эдин Джеко
8'
28'
8', 28'
84
8
Перотти
Диего Перотти
60
11
Салах
Мохамед Салах
90
Запасные
18
Лобонц
Богдан Лобонц
19
Алисон
Алисон
15
Вермален
Томас Вермален
21
Мариу Руй
Мариу Руй
7
Гренье
Клеман Гренье
13
Перес
Бруно Перес
30
Жерсон
Жерсон
10
Тотти
Франческо Тотти
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
78'