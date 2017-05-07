Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Англия
Ирландия
Белоруссия
Португалия
Косово
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Тамбов
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Милан
Милан
Пашалич 76
1:4
Матч завершен
Рома
Рим
Джеко 8
Джеко 28
Эль-Шаарави 78
Де Росси 87
Серия А, 35 тур
Серия А,
35 тур
Италия
7 мая 2017, 21:45 МСК
7.05.2017, 21:45 МСК
воскресенье
Составы
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
21
Вангиони
Леонел Вангиони
69
17
Сапата
Кристиан Сапата
90
29
Палетта
Габриэль Палетта
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
90
80
Пашалич
Марио Пашалич
76'
76'
90
23
Соса
Хосе Соса
88
14
Фернандес
Матиас Фернандес
45
7
Деулофеу
Жерар Деулофеу
90
9
Лападула
Джанлука Лападула
90
8
Сусо
Сусо
90
Запасные
30
Сторари
Марко Сторари
35
Плиццари
Алессандро Плиццари
96
Калабрия
Давиде Калабрия
15
Гомес
Густаво Гомес
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
10
Хонда
Кейсуке Хонда
73
Локателли
Мануэль Локателли
70
Бакка
Карлос Бакка
11
Окампос
Лукас Окампос
63
Кутроне
Патрик Кутроне
Рома
мин
1
Щесны
Войцех Щесны
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
3
Жуан
Жуан
90
33
Эмерсон
Эмерсон
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
87'
87'
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
72
5
Паредес
Леандро Паредес
90
9
Джеко
Эдин Джеко
8'
28'
8', 28'
84
8
Перотти
Диего Перотти
60
11
Салах
Мохамед Салах
90
Запасные
18
Лобонц
Богдан Лобонц
19
Алисон
Алисон
15
Вермален
Томас Вермален
21
Мариу Руй
Мариу Руй
7
Гренье
Клеман Гренье
13
Перес
Бруно Перес
30
Жерсон
Жерсон
10
Тотти
Франческо Тотти
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
78'