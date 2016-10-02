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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Рома
Рим
Джеко 5
Манолас 76
2:1
Матч завершен
Интер
Милан
Банега 72
Серия А, 7 тур
Серия А,
7 тур
Италия
2 окт. 2016, 21:45 МСК
2.10.2016, 21:45 МСК
воскресенье
Составы
Рома
мин
1
Щесны
Войцех Щесны
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90
44
Манолас
Костас Манолас
76'
76'
90
3
Жуан
Жуан
90
6
Строотман
Кевин Строотман
90
13
Перес
Бруно Перес
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
9
Джеко
Эдин Джеко
5'
5'
90
8
Перотти
Диего Перотти
79
11
Салах
Мохамед Салах
70
Запасные
19
Алисон
Алисон
18
Лобонц
Богдан Лобонц
33
Эмерсон
Эмерсон
17
Сек
Мустафа Сек
4
Наингголан
Раджа Наингголан
5
Паредес
Леандро Паредес
30
Жерсон
Жерсон
10
Тотти
Франческо Тотти
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
7
Итурбе
Хуан Итурбе
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
62
21
Сантон
Давиде Сантон
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
90
17
Медель
Гари Медель
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
70
44
Перишич
Иван Перишич
90
19
Банега
Эвер Банега
72'
72'
90
6
Мариу
Жоау Мариу
60
9
Икарди
Мауро Икарди
90
Запасные
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
13
Раноккия
Андреа Раноккия
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
95
Мянго
Сенна Мянго
5
Мело
Фелипе Мело
7
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
27
Ньюкури
Ассане Ньюкури
23
Эдер
Эдер
10
Йоветич
Стеван Йоветич
8
Паласио
Родриго Паласио
96
Габриэль
Габриэль