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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Рома
Рим
Джеко 15
1:3
Матч завершен
Интер
Милан
Икарди 67
Икарди 77
Весино 87
Серия А, 2 тур
Серия А,
2 тур
Италия
26 авг. 2017, 21:45 МСК
26.08.2017, 21:45 МСК
суббота
Составы
Рома
мин
1
Алисон
Алисон
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
5
Жуан
Жуан
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
6
Строотман
Кевин Строотман
90
9
Джеко
Эдин Джеко
15'
15'
90
8
Перотти
Диего Перотти
90
23
Дефрель
Грегор Дефрель
90
Запасные
18
Лобонц
Богдан Лобонц
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
15
Морено
Эктор Морено
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
21
Гоналон
Максим Гоналон
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
30
Жерсон
Жерсон
17
Ундер
Дженгиз Ундер
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
32
Тумминелло
Марко Тумминелло
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
20
Валеро
Борха Валеро
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
44
Перишич
Иван Перишич
90
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
90
11
Весино
Матиас Весино
87'
87'
90
9
Икарди
Мауро Икарди
67'
77'
67', 77'
90
Запасные
27
Паделли
Даниэле Паделли
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
13
Раноккия
Андреа Раноккия
7
Канселу
Жоау Канселу
29
Дальберт
Дальберт
61
Ванхесден
Зиньо Ванхесден
10
Мариу
Жоау Мариу
77
Брозович
Марсело Брозович
23
Эдер
Эдер
8
Йоветич
Стеван Йоветич
96
Габриэль
Габриэль
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти