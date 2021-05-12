Интер - Рома: 12 мая 2021 смотреть онлайн

Интер
Милан
-:-

Интер - Рома: 12 мая 2021 смотреть онлайн

Рома
Рим
Серия А, 36 тур

Серия А,

36 тур

Италия
12 мая 2021, 20:45 МСК
12.05.2021, 20:45 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
6
де Врей
Стефан де Врей
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
95
Бастони
Алессандро Бастони
14
Перишич
Иван Перишич
77
Брозович
Марсело Брозович
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
23
Барелла
Николо Барелла
2
Хакими
Ашраф Хакими
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
10
Мартинес
Лаутаро Мартинес
Запасные
27
Паделли
Даниэле Паделли
-
97
Раду
Ионуц Раду
-
15
Янг
Эшли Янг
-
11
Коларов
Александар Коларов
-
36
Дармиан
Маттео Дармиан
-
13
Раноккия
Андреа Раноккия
-
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
-
24
Эриксен
Кристиан Эриксен
-
8
Весино
Матиас Весино
-
12
Сенси
Стефано Сенси
-
7
Санчес
Алексис Санчес
-
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти
-
Рома
мин
13
Лопес
Пау Лопес
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
23
Манчини
Джанлука Манчини
3
Ибаньес
Рожер Ибаньес
2
Карсдорп
Рик Карсдорп
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
42
Диавара
Амаду Диавара
4
Кристанте
Бриан Кристанте
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
11
Педро
Педро
9
Джеко
Эдин Джеко
Запасные
87
Фузато
Даниэль Фузато
-
83
Миранте
Антонио Миранте
-
20
Фасио
Федерико Фасио
-
18
Сантон
Давиде Сантон
-
24
Кумбула
Мараш Кумбула
-
61
Калафьори
Риккардо Калафьори
-
27
Пасторе
Хавьер Пасторе
-
33
Перес
Бруно Перес
-
14
Вильяр
Гонсало Вильяр
-
21
Майорал
Борха Майорал
-
31
Перес
Карлес Перес
-
19
Bryan Reynolds
Bryan Reynolds
-

Прошлые матчи

10.01.2021 10 янв. 2021 вс 14:30
Рома
2 : 2
Интер
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 14:30
Рома
2
Интер
2
19.07.2020 19 июля 2020 вс 22:45
Рома
2 : 2
Интер
19.07.2020 19 июля 2020 вс 22:45
Рома
2
Интер
2
06.12.2019 06 дек. 2019 пт 22:45
Интер
0 : 0
Рома
06.12.2019 06 дек. 2019 пт 22:45
Интер
0
Рома
0
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 21:30
Интер
1 : 1
Рома
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 21:30
Интер
1
Рома
1
02.12.2018 02 дек. 2018 вс 22:30
Рома
2 : 2
Интер
02.12.2018 02 дек. 2018 вс 22:30
Рома
2
Интер
2
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 22:45
Интер
1 : 1
Рома
21.01.2018 21 янв. 2018 вс 22:45
Интер
1
Рома
1
26.08.2017 26 авг. 2017 сб 21:45
Рома
1 : 3
Интер
26.08.2017 26 авг. 2017 сб 21:45
Рома
1
Интер
3
26.02.2017 26 февр. 2017 вс 22:45
Интер
1 : 3
Рома
26.02.2017 26 февр. 2017 вс 22:45
Интер
1
Рома
3
02.10.2016 02 окт. 2016 вс 21:45
Рома
2 : 1
Интер
02.10.2016 02 окт. 2016 вс 21:45
Рома
2
Интер
1
19.03.2016 19 марта 2016 сб 22:45
Рома
1 : 1
Интер
19.03.2016 19 марта 2016 сб 22:45
Рома
1
Интер
1
31.10.2015 31 окт. 2015 сб 22:45
Интер
1 : 0
Рома
31.10.2015 31 окт. 2015 сб 22:45
Интер
1
Рома
0
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 21:45
Интер
2 : 1
Рома
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 21:45
Интер
2
Рома
1
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 22:45
Рома
4 : 2
Интер
30.11.2014 30 нояб. 2014 вс 22:45
Рома
4
Интер
2
01.03.2014 01 марта 2014 сб 22:45
Рома
0 : 0
Интер
01.03.2014 01 марта 2014 сб 22:45
Рома
0
Интер
0
05.10.2013 05 окт. 2013 сб 21:45
Интер
0 : 3
Рома
05.10.2013 05 окт. 2013 сб 21:45
Интер
0
Рома
3
17.04.2013 17 апр. 2013 ср 21:45
Интер
2 : 3
Рома
17.04.2013 17 апр. 2013 ср 21:45
Интер
2
Рома
3
23.01.2013 23 янв. 2013 ср 22:45
Рома
2 : 1
Интер
23.01.2013 23 янв. 2013 ср 22:45
Рома
2
Интер
1
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 22:45
Рома
1 : 1
Интер
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 22:45
Рома
1
Интер
1
02.09.2012 02 сент. 2012 вс 21:45
Интер
1 : 3
Рома
02.09.2012 02 сент. 2012 вс 21:45
Интер
1
Рома
3
05.02.2012 05 февр. 2012 вс 17:00
Рома
4 : 0
Интер
05.02.2012 05 февр. 2012 вс 17:00
Рома
4
Интер
0

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