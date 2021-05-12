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Серия А
Интер VS Рома
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Интер - Рома: 12 мая 2021 смотреть онлайн
Интер
Милан
-:-
Интер - Рома: 12 мая 2021 смотреть онлайн
Рома
Рим
Серия А, 36 тур
Серия А,
36 тур
Италия
12 мая 2021, 20:45 МСК
12.05.2021, 20:45 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
6
де Врей
Стефан де Врей
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
95
Бастони
Алессандро Бастони
14
Перишич
Иван Перишич
77
Брозович
Марсело Брозович
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
23
Барелла
Николо Барелла
2
Хакими
Ашраф Хакими
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
10
Мартинес
Лаутаро Мартинес
Запасные
27
Паделли
Даниэле Паделли
-
97
Раду
Ионуц Раду
-
15
Янг
Эшли Янг
-
11
Коларов
Александар Коларов
-
36
Дармиан
Маттео Дармиан
-
13
Раноккия
Андреа Раноккия
-
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
-
24
Эриксен
Кристиан Эриксен
-
8
Весино
Матиас Весино
-
12
Сенси
Стефано Сенси
-
7
Санчес
Алексис Санчес
-
99
Пинамонти
Андреа Пинамонти
-
Рома
мин
13
Лопес
Пау Лопес
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
23
Манчини
Джанлука Манчини
3
Ибаньес
Рожер Ибаньес
2
Карсдорп
Рик Карсдорп
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
42
Диавара
Амаду Диавара
4
Кристанте
Бриан Кристанте
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
11
Педро
Педро
9
Джеко
Эдин Джеко
Запасные
87
Фузато
Даниэль Фузато
-
83
Миранте
Антонио Миранте
-
20
Фасио
Федерико Фасио
-
18
Сантон
Давиде Сантон
-
24
Кумбула
Мараш Кумбула
-
61
Калафьори
Риккардо Калафьори
-
27
Пасторе
Хавьер Пасторе
-
33
Перес
Бруно Перес
-
14
Вильяр
Гонсало Вильяр
-
21
Майорал
Борха Майорал
-
31
Перес
Карлес Перес
-
19
Bryan Reynolds
Bryan Reynolds
-
Прошлые матчи
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
14:30
Рома
2 : 2
Интер
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
14:30
Рома
2
Интер
2
19.07.2020
19 июля 2020
вс
22:45
Рома
2 : 2
Интер
19.07.2020
19 июля 2020
вс
22:45
Рома
2
Интер
2
06.12.2019
06 дек. 2019
пт
22:45
Интер
0 : 0
Рома
06.12.2019
06 дек. 2019
пт
22:45
Интер
0
Рома
0
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
21:30
Интер
1 : 1
Рома
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
21:30
Интер
1
Рома
1
02.12.2018
02 дек. 2018
вс
22:30
Рома
2 : 2
Интер
02.12.2018
02 дек. 2018
вс
22:30
Рома
2
Интер
2
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
22:45
Интер
1 : 1
Рома
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
22:45
Интер
1
Рома
1
26.08.2017
26 авг. 2017
сб
21:45
Рома
1 : 3
Интер
26.08.2017
26 авг. 2017
сб
21:45
Рома
1
Интер
3
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
22:45
Интер
1 : 3
Рома
26.02.2017
26 февр. 2017
вс
22:45
Интер
1
Рома
3
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
21:45
Рома
2 : 1
Интер
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
21:45
Рома
2
Интер
1
19.03.2016
19 марта 2016
сб
22:45
Рома
1 : 1
Интер
19.03.2016
19 марта 2016
сб
22:45
Рома
1
Интер
1
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
22:45
Интер
1 : 0
Рома
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
22:45
Интер
1
Рома
0
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
21:45
Интер
2 : 1
Рома
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
21:45
Интер
2
Рома
1
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
22:45
Рома
4 : 2
Интер
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
22:45
Рома
4
Интер
2
01.03.2014
01 марта 2014
сб
22:45
Рома
0 : 0
Интер
01.03.2014
01 марта 2014
сб
22:45
Рома
0
Интер
0
05.10.2013
05 окт. 2013
сб
21:45
Интер
0 : 3
Рома
05.10.2013
05 окт. 2013
сб
21:45
Интер
0
Рома
3
17.04.2013
17 апр. 2013
ср
21:45
Интер
2 : 3
Рома
17.04.2013
17 апр. 2013
ср
21:45
Интер
2
Рома
3
23.01.2013
23 янв. 2013
ср
22:45
Рома
2 : 1
Интер
23.01.2013
23 янв. 2013
ср
22:45
Рома
2
Интер
1
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
22:45
Рома
1 : 1
Интер
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
22:45
Рома
1
Интер
1
02.09.2012
02 сент. 2012
вс
21:45
Интер
1 : 3
Рома
02.09.2012
02 сент. 2012
вс
21:45
Интер
1
Рома
3
05.02.2012
05 февр. 2012
вс
17:00
Рома
4 : 0
Интер
05.02.2012
05 февр. 2012
вс
17:00
Рома
4
Интер
0
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Конте показал средний палец боссам «Ювентуса». Получил ответ: «Заткнись, мудак». Они поругались из-за его ухода
#Антонио Конте
10 февраля, 14:04
Все трансферы последнего дня. «Ливерпуль» получил двух защитников, Хедира перешел в «Герту», в «Аталанте» – новый украинец
#Сами Хедира
02 февраля, 02:35
В «Роме» опять какая-то хрень. То технарь из-за незнания правил, то бойкот тренировки, то ссора Джеко и тренера 💩
#Рома
29 января, 22:05
Златан не просто так сказал Лукаку про вуду. Это байка владельца «Эвертона»: якобы Лукаку ушел после совета колдуна
#Ромелу Лукаку
27 января, 18:15
Златан сцепился с Лукаку и удалился в дерби. Раньше – троллил его в «МЮ» и предлагал деньги за прием мяча
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27 января, 00:55
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19 марта, 15:10
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18 марта, 17:13
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09 марта, 00:39
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