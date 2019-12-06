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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Интер
Милан
0:0
Матч завершен
Рома
Рим
Серия А, 15 тур
Серия А,
15 тур
Италия
6 дек. 2019, 22:45 МСК
6.12.2019, 22:45 МСК
пятница
Составы
Интер
мин
20
Валеро
Борха Валеро
90
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
2
Годин
Диего Годин
90
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
90
6
де Врей
Стефан де Врей
90
34
Бираги
Кристиано Бираги
90
77
Брозович
Марсело Брозович
90
8
Весино
Матиас Весино
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
10
Мартинес
Лаутаро Мартинес
90
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
27
Паделли
Даниэле Паделли
13
Раноккия
Андреа Раноккия
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
21
Димарко
Федерико Димарко
95
Бастони
Алессандро Бастони
18
Асамоа
Квадво Асамоа
19
Лазаро
Валентино Лазаро
16
Политано
Маттео Политано
30
Эспозито
Себастьяно Эспозито
Рома
мин
11
Коларов
Александар Коларов
90
83
Миранте
Антонио Миранте
90
18
Сантон
Давиде Сантон
90
8
Перотти
Диего Перотти
90
6
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
77
Мхитарян
Генрих Мхитарян
90
23
Манчини
Джанлука Манчини
90
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
90
21
Верету
Жордан Верету
90
42
Диавара
Амаду Диавара
90
22
Дзаньоло
Николо Дзаньоло
90
Запасные
63
Фузато
Даниэль Фузато
5
Жуан
Жуан
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
17
Ундер
Дженгиз Ундер
9
Джеко
Эдин Джеко
19
Калинич
Никола Калинич