Матч завершен
Интер
Милан
Икарди 81
1:3
Матч завершен
Рома
Рим
Наингголан 12
Наингголан 56
Перотти 85
Серия А, 26 тур

Серия А,

26 тур

Италия
26 февр. 2017, 22:45 МСК
26.02.2017, 22:45 МСК
воскресенье
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
17
Медель
Гари Медель
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
90
44
Перишич
Иван Перишич
90
7
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
90
6
Мариу
Жоау Мариу
80
77
Брозович
Марсело Брозович
55
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
75
9
Икарди
Мауро Икарди
81'
81'
90
Запасные
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
2
Андреолли
Марко Андреолли
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
21
Сантон
Давиде Сантон
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
20
Сейнсбери
Трент Сейнсбери
19
Банега
Эвер Банега
23
Эдер
Эдер
8
Паласио
Родриго Паласио
11
Биабиани
Джонатан Биабиани
96
Габриэль
Габриэль
Рома
мин
20
Фасио
Федерико Фасио
90
1
Щесны
Войцех Щесны
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
3
Жуан
Жуан
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
84
4
Наингголан
Раджа Наингголан
12'
56'
12', 56'
90
6
Строотман
Кевин Строотман
90
13
Перес
Бруно Перес
89
9
Джеко
Эдин Джеко
90
11
Салах
Мохамед Салах
71
Запасные
18
Лобонц
Богдан Лобонц
19
Алисон
Алисон
15
Вермален
Томас Вермален
33
Эмерсон
Эмерсон
21
Мариу Руй
Мариу Руй
7
Гренье
Клеман Гренье
5
Паредес
Леандро Паредес
30
Жерсон
Жерсон
10
Тотти
Франческо Тотти
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
8
Перотти
Диего Перотти
85'