Матч завершен
Рома
Рим
Джеко 50
1:1
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Куртич 22
Серия А, 32 тур

Серия А,

32 тур

Италия
15 апр. 2017, 16:00 МСК
15.04.2017, 16:00 МСК
суббота
Пьеро Джакомелли
Пьеро Джакомелли
Главный Судья
Составы
Рома
мин
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
1
Щесны
Войцех Щесны
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90
44
Манолас
Костас Манолас
45
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
21
Мариу Руй
Мариу Руй
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
78
6
Строотман
Кевин Строотман
90
8
Перотти
Диего Перотти
87
9
Джеко
Эдин Джеко
50'
50'
90
11
Салах
Мохамед Салах
90
Запасные
19
Алисон
Алисон
18
Лобонц
Богдан Лобонц
15
Вермален
Томас Вермален
3
Жуан
Жуан
7
Гренье
Клеман Гренье
5
Паредес
Леандро Паредес
13
Перес
Бруно Перес
30
Жерсон
Жерсон
10
Тотти
Франческо Тотти
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
Аталанта
мин
91
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
90
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
24
Конти
Андреа Конти
90
27
Куртич
Ясмин Куртич
22'
22'
68
19
Кессье
Франк Кессье
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
4
Кристанте
Бриан Кристанте
54
33
Хатебур
Ханс Хатебур
90
29
Петанья
Андреа Петанья
84
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
25
Конко
Абдулай Конко
95
Бастони
Алессандро Бастони
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
88
Грасси
Альберто Грасси
52
Кабесас
Брайан Кабесас
98
Капоне
Кристиан Капоне
94
Мелегони
Филиппо Мелегони
43
Палоски
Альберто Палоски