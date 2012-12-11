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Кубок Италии
Рома VS Аталанта
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Рома - Аталанта: 11 декабря 2012 смотреть онлайн
Матч завершен
Рома
Рим
3:0
Рома - Аталанта: 11 декабря 2012 смотреть онлайн
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Кубок Италии, 1/8 финала
Кубок Италии,
1/8 финала
Италия
11 дек. 2012, 22:59 МСК
11.12.2012, 22:59 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Рома
мин
9
Джеко
Эдин Джеко
13
Лопес
Пау Лопес
31
Перес
Карлес Перес
11
Коларов
Александар Коларов
6
Смоллинг
Крис Смоллинг
23
Манчини
Джанлука Манчини
77
Мхитарян
Генрих Мхитарян
4
Кристанте
Бриан Кристанте
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
21
Верету
Жордан Верету
99
Клюйверт
Джастин Клюйверт
Запасные
63
Фузато
Даниэль Фузато
-
20
Фасио
Федерико Фасио
-
18
Сантон
Давиде Сантон
-
17
Ундер
Дженгиз Ундер
-
14
Вильяр
Гонсало Вильяр
-
19
Калинич
Никола Калинич
-
Аталанта
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
19
Джимсити
Берат Джимсити
3
Кальдара
Маттиа Кальдара
33
Хатебур
Ханс Хатебур
6
Паломино
Хосе Луис Паломино
72
Иличич
Йосип Иличич
15
Гомес
Алехандро Гомес
50
Пашалич
Марио Пашалич
15
де Рон
Мартен де Рон
11
Фройлер
Ремо Фройлер
8
Госенс
Робин Госенс
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
-
21
Кастань
Тимоти Кастань
-
18
Малиновский
Руслан Малиновский
-
5
Тамезе
Адриен Тамезе
-
29
Муриэль
Луис Муриэль
-
91
Сапата
Дуван Сапата
-
События
Матч окончен 3:0
Прошлые матчи
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
20:00
Аталанта
4 : 1
Рома
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
20:00
Аталанта
4
Рома
1
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:45
Аталанта
2 : 1
Рома
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:45
Аталанта
2
Рома
1
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Рома
0 : 2
Аталанта
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Рома
0
Аталанта
2
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
17:00
Аталанта
3 : 3
Рома
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
17:00
Аталанта
3
Рома
3
27.08.2018
27 авг. 2018
пн
21:30
Рома
3 : 3
Аталанта
27.08.2018
27 авг. 2018
пн
21:30
Рома
3
Аталанта
3
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
20:00
Рома
1 : 2
Аталанта
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
20:00
Рома
1
Аталанта
2
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
19:00
Аталанта
0 : 1
Рома
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
19:00
Аталанта
0
Рома
1
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
16:00
Рома
1 : 1
Аталанта
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
16:00
Рома
1
Аталанта
1
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
17:00
Аталанта
2 : 1
Рома
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
17:00
Аталанта
2
Рома
1
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
13:30
Аталанта
3 : 3
Рома
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
13:30
Аталанта
3
Рома
3
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
17:00
Рома
0 : 2
Аталанта
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
17:00
Рома
0
Аталанта
2
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
16:00
Рома
1 : 1
Аталанта
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
16:00
Рома
1
Аталанта
1
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
20:00
Аталанта
1 : 2
Рома
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
20:00
Аталанта
1
Рома
2
12.04.2014
12 апр. 2014
сб
21:45
Рома
3 : 1
Аталанта
12.04.2014
12 апр. 2014
сб
21:45
Рома
3
Аталанта
1
01.12.2013
01 дек. 2013
вс
17:00
Аталанта
1 : 1
Рома
01.12.2013
01 дек. 2013
вс
17:00
Аталанта
1
Рома
1
24.02.2013
24 февр. 2013
вс
17:00
Аталанта
2 : 3
Рома
24.02.2013
24 февр. 2013
вс
17:00
Аталанта
2
Рома
3
11.12.2012
11 дек. 2012
вт
22:59
Рома
3 : 0
Аталанта
11.12.2012
11 дек. 2012
вт
22:59
Рома
3
Аталанта
0
07.10.2012
07 окт. 2012
вс
13:30
Рома
2 : 0
Аталанта
07.10.2012
07 окт. 2012
вс
13:30
Рома
2
Аталанта
0
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
17:00
Аталанта
4 : 1
Рома
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
17:00
Аталанта
4
Рома
1
01.10.2011
01 окт. 2011
сб
19:00
Рома
3 : 1
Аталанта
01.10.2011
01 окт. 2011
сб
19:00
Рома
3
Аталанта
1
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Новости
Темный эпизод из жизни молодого форварда «МЮ». Попадался на незаконной иммиграции с использованием лже-родителей
1
#Амад Диалло
12 марта, 00:31
1
Все трансферы последнего дня. «Ливерпуль» получил двух защитников, Хедира перешел в «Герту», в «Аталанте» – новый украинец
#Сами Хедира
02 февраля, 02:35
В «Роме» опять какая-то хрень. То технарь из-за незнания правил, то бойкот тренировки, то ссора Джеко и тренера 💩
#Рома
29 января, 22:05
Миранчук опять забил – теперь победный за «Аталанту» в четвертьфинале Кубка
#Алексей Миранчук
27 января, 23:23
Главное про FIFA 21. Сколько стоит? Что нового? Почему ее (опять) ругают футболисты?
2
#киберспорт
11 сентября 2020, 23:00
2
#
Новости матча
«Гранада» – «Манчестер Юнайтед», «Аякс» – «Рома» и другие пары четвертьфинала Лиги Европы
19 марта, 15:10
Все результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы
12 марта, 01:08
«Рома» разгромила «Шахтер», «Гранада» всухую победила «Мольде»
12 марта, 00:57
«Интер» выиграл у «Аталанты» и сохранил 6-очковый отрыв от «Милана». Миранчук вышел на замену
09 марта, 00:39
Миранчук забил в матче с «Кротоне». Это его второй гол в Серии А
04 марта, 00:34
«Реал» в большинстве победил «Аталанту». Миранчук просидел весь матч в запасе
25 февраля, 00:54
Сапата травмировался в игре против «Реала». Во время первого тайма его заменил Пашалич
24 февраля, 23:44
«Аталанта» осталась в меньшинстве на 17-й минуте матча с «Реалом»
24 февраля, 23:34