Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Алексей Миранчук
Златан Ибрагимович
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Ирландия
Англия
Белоруссия
США
Косово
Новая Зеландия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
0:1
Матч завершен
Рома
Рим
Коларов 31
Серия А, 1 тур
Серия А,
1 тур
Италия
20 авг. 2017, 19:00 МСК
20.08.2017, 19:00 МСК
воскресенье
Пьеро Джакомелли
Пьеро Джакомелли
Главный Судья
Составы
Аталанта
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
33
Хатебур
Ханс Хатебур
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
27
Куртич
Ясмин Куртич
70
4
Кристанте
Бриан Кристанте
75
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
8
Госенс
Робин Госенс
90
29
Петанья
Андреа Петанья
58
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
91
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
21
Кастань
Тимоти Кастань
28
Манчини
Джанлука Манчини
72
Иличич
Йосип Иличич
15
де Рон
Мартен де Рон
32
Хаас
Николас Хаас
88
Шмидт
Жоао Шмидт
9
Корнелиус
Андреас Корнелиус
20
Видо
Лука Видо
7
Орсолини
Риккардо Орсолини
Рома
мин
1
Алисон
Алисон
90
11
Коларов
Александар Коларов
31'
31'
90
15
Морено
Эктор Морено
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
6
Строотман
Кевин Строотман
90
25
Перес
Бруно Перес
81
9
Джеко
Эдин Джеко
90
8
Перотти
Диего Перотти
84
23
Дефрель
Грегор Дефрель
74
Запасные
18
Лобонц
Богдан Лобонц
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
20
Фасио
Федерико Фасио
99
Абдуллахи
Нура Абдуллахи
21
Гоналон
Максим Гоналон
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
30
Жерсон
Жерсон
17
Ундер
Дженгиз Ундер
22
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
93
Тумминелло
Марко Тумминелло