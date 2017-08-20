Матч завершен
Аталанта
Бергамо
0:1
Матч завершен
Рома
Рим
Коларов 31
Серия А, 1 тур

Серия А,

1 тур

Италия
20 авг. 2017, 19:00 МСК
20.08.2017, 19:00 МСК
воскресенье
Пьеро Джакомелли
Пьеро Джакомелли
Главный Судья
Составы
Аталанта
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
33
Хатебур
Ханс Хатебур
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
27
Куртич
Ясмин Куртич
70
4
Кристанте
Бриан Кристанте
75
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
8
Госенс
Робин Госенс
90
29
Петанья
Андреа Петанья
58
Запасные
31
Росси
Франческо Росси
91
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
21
Кастань
Тимоти Кастань
28
Манчини
Джанлука Манчини
72
Иличич
Йосип Иличич
15
де Рон
Мартен де Рон
32
Хаас
Николас Хаас
88
Шмидт
Жоао Шмидт
9
Корнелиус
Андреас Корнелиус
20
Видо
Лука Видо
7
Орсолини
Риккардо Орсолини
Рома
мин
1
Алисон
Алисон
90
11
Коларов
Александар Коларов
31'
31'
90
15
Морено
Эктор Морено
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
6
Строотман
Кевин Строотман
90
25
Перес
Бруно Перес
81
9
Джеко
Эдин Джеко
90
8
Перотти
Диего Перотти
84
23
Дефрель
Грегор Дефрель
74
Запасные
18
Лобонц
Богдан Лобонц
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
20
Фасио
Федерико Фасио
99
Абдуллахи
Нура Абдуллахи
21
Гоналон
Максим Гоналон
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
30
Жерсон
Жерсон
17
Ундер
Дженгиз Ундер
22
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
93
Тумминелло
Марко Тумминелло