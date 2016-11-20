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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Кальдара 62
Кессье 90
2:1
Матч завершен
Рома
Рим
Перотти 40
Серия А, 13 тур
Серия А,
13 тур
Италия
20 нояб. 2016, 17:00 МСК
20.11.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Аталанта
мин
1
Бериша
Этрит Бериша
90
13
Кальдара
Маттиа Кальдара
62'
62'
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
50
3
Толой
Рафаэл Толой
90
6
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
27
Куртич
Ясмин Куртич
58
4
Гальярдини
Роберто Гальярдини
90
19
Кессье
Франк Кессье
90'
90'
90
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
90
29
Петанья
Андреа Петанья
90
Запасные
30
Басси
Давиде Басси
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
2
Стендардо
Гульермо Стендардо
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
19
Кармона
Карлос Кармона
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
88
Грасси
Альберто Грасси
11
Фройлер
Ремо Фройлер
43
Палоски
Альберто Палоски
51
Пинилья
Маурисио Пинилья
9
Пешич
Александар Пешич
Рома
мин
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
1
Щесны
Войцех Щесны
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
13
Перес
Бруно Перес
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
86
6
Строотман
Кевин Строотман
90
9
Джеко
Эдин Джеко
90
8
Перотти
Диего Перотти
40'
40'
73
11
Салах
Мохамед Салах
58
Запасные
98
Кризанто
Лоренцо Кризанто
19
Алисон
Алисон
3
Жуан
Жуан
33
Эмерсон
Эмерсон
17
Сек
Мустафа Сек
5
Паредес
Леандро Паредес
30
Жерсон
Жерсон
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
7
Итурбе
Хуан Итурбе