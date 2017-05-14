Матч завершен
Рома
Рим
Де Росси 25
Эль-Шаарави 56
Наингголан 65
3:1
Матч завершен
Ювентус
Турин
Лемина 21
Серия А, 36 тур

Серия А,

36 тур

Италия
14 мая 2017, 21:45 МСК
14.05.2017, 21:45 МСК
воскресенье
Составы
Рома
мин
1
Щесны
Войцех Щесны
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
33
Эмерсон
Эмерсон
90
5
Паредес
Леандро Паредес
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
65'
65'
78
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
25'
25'
90
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
56'
56'
90
8
Перотти
Диего Перотти
70
11
Салах
Мохамед Салах
90
Запасные
19
Алисон
Алисон
18
Лобонц
Богдан Лобонц
15
Вермален
Томас Вермален
3
Жуан
Жуан
21
Мариу Руй
Мариу Руй
7
Гренье
Клеман Гренье
13
Перес
Бруно Перес
30
Жерсон
Жерсон
52
Фраттези
Давиде Фраттези
10
Тотти
Франческо Тотти
93
Тумминелло
Марко Тумминелло
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
4
Бенатиа
Медхи Бенатиа
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
64
27
Стураро
Стефано Стураро
69
22
Асамоа
Квадво Асамоа
90
5
Пьянич
Миралем Пьянич
90
18
Лемина
Марио Лемина
21'
21'
90
17
Манджукич
Марио Манджукич
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
7
Куадрадо
Хуан Куадрадо
77
Запасные
32
Аудеро
Эмиль Аудеро
25
Нето
Нето
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
15
Барцальи
Андреа Барцальи
23
Алвес
Дани Алвес
12
Сандро
Алекс Сандро
14
Матиелло
Федерико Матиелло
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
28
Ринкон
Томас Ринкон
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
21
Дибала
Пауло Дибала