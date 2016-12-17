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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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ЧГК
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Игуаин 14
1:0
Матч завершен
Рома
Рим
Серия А, 17 тур
Серия А,
17 тур
Италия
17 дек. 2016, 22:45 МСК
17.12.2016, 22:45 МСК
суббота
Даниэле Орсато
Даниэле Орсато
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
26
Сандро
Алекс Сандро
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
24
Ругани
Даниэле Ругани
90
2
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
68
27
Стураро
Стефано Стураро
90
6
Хедира
Сами Хедира
90
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
5
Пьянич
Миралем Пьянич
52
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
14'
14'
82
17
Манджукич
Марио Манджукич
90
Запасные
32
Аудеро
Эмиль Аудеро
25
Нето
Нето
33
Эвра
Патрис Эвра
15
Барцальи
Андреа Барцальи
4
Бенатиа
Медхи Бенатиа
22
Асамоа
Квадво Асамоа
88
Эрнанес
Эрнанес
18
Лемина
Марио Лемина
7
Куадрадо
Хуан Куадрадо
21
Дибала
Пауло Дибала
20
Пьяца
Марко Пьяца
Рома
мин
1
Щесны
Войцех Щесны
90
30
Жерсон
Жерсон
46
20
Фасио
Федерико Фасио
90
44
Манолас
Костас Манолас
85
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
33
Эмерсон
Эмерсон
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
72
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
6
Строотман
Кевин Строотман
90
8
Перотти
Диего Перотти
90
9
Джеко
Эдин Джеко
90
Запасные
19
Алисон
Алисон
0
Романьоли
Андреа Романьоли
15
Вермален
Томас Вермален
3
Жуан
Жуан
21
Мариу Руй
Мариу Руй
2
Сек
Мустафа Сек
13
Перес
Бруно Перес
22
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
7
Итурбе
Хуан Итурбе
11
Салах
Мохамед Салах