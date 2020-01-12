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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Рома
Рим
Перотти 68
1:2
Матч завершен
Ювентус
Турин
Демирал 3
Роналду 10
Серия А, 19 тур
Серия А,
19 тур
Италия
12 янв. 2020, 22:45 МСК
12.01.2020, 22:45 МСК
воскресенье
Составы
Рома
мин
13
Лопес
Пау Лопес
90
11
Коларов
Александар Коларов
90
6
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
23
Манчини
Джанлука Манчини
90
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
90
21
Верету
Жордан Верету
66
42
Диавара
Амаду Диавара
90
22
Дзаньоло
Николо Дзаньоло
36
9
Джеко
Эдин Джеко
90
8
Перотти
Диего Перотти
68'
68'
82
Запасные
83
Миранте
Антонио Миранте
63
Фузато
Даниэль Фузато
5
Жуан
Жуан
4
Кристанте
Бриан Кристанте
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
33
Перес
Бруно Перес
17
Ундер
Дженгиз Ундер
19
Калинич
Никола Калинич
Ювентус
мин
1
Щесны
Войцех Щесны
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
12
Сандро
Алекс Сандро
90
28
Демирал
Мерих Демирал
3'
3'
19
7
Роналду
Криштиану Роналду
10'
10'
90
14
Матюиди
Блейз Матюиди
90
5
Пьянич
Миралем Пьянич
90
8
Рэмзи
Аарон Рэмзи
69
25
Рабьо
Адриан Рабьо
90
16
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
10
Дибала
Пауло Дибала
69
Запасные
77
Буффон
Джанлуиджи Буффон
31
Пинсольо
Карло Пинсольо
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
13
Данило
Данило
24
Ругани
Даниэле Ругани
4
де Лигт
Матейс де Лигт
23
Джан
Эмре Джан
21
Игуаин
Гонсало Игуаин
11
Коста
Дуглас Коста
33
Бернардески
Федерико Бернардески
20
Пьяца
Марко Пьяца