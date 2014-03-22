Маркус Миллер
№14
Вратарь
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.03.2014 22 марта 2014 сб 17:30
Ганновер-96
0 : 3
Боруссия
22.03.2014 22 марта 2014 сб 17:30
был в запасе
Ганновер-96
0
Боруссия
3
был в запасе
15.03.2014 15 марта 2014 сб 17:30
Герта
0 : 3
Ганновер-96
15.03.2014 15 марта 2014 сб 17:30
был в запасе
Герта
0
Ганновер-96
3
был в запасе
8.03.2014 8 марта 2014 сб 17:30
Ганновер-96
1 : 1
Байер
8.03.2014 8 марта 2014 сб 17:30
был в запасе
Ганновер-96
1
Байер
1
был в запасе
1.03.2014 1 марта 2014 сб 17:30
Аугсбург
1 : 1
Ганновер-96
1.03.2014 1 марта 2014 сб 17:30
был в запасе
Аугсбург
1
Ганновер-96
1
был в запасе
23.02.2014 23 февр. 2014 вс 19:30
Ганновер-96
0 : 4
Бавария
23.02.2014 23 февр. 2014 вс 19:30
был в запасе
Ганновер-96
0
Бавария
4
был в запасе
14.02.2014 14 февр. 2014 пт 22:30
Майнц
2 : 0
Ганновер-96
14.02.2014 14 февр. 2014 пт 22:30
был в запасе
Майнц
2
Ганновер-96
0
был в запасе
9.02.2014 9 февр. 2014 вс 19:30
Шальке-04
2 : 0
Ганновер-96
9.02.2014 9 февр. 2014 вс 19:30
был в запасе
Шальке-04
2
Ганновер-96
0
был в запасе
1.02.2014 1 февр. 2014 сб 20:30
Ганновер-96
3 : 1
Боруссия
1.02.2014 1 февр. 2014 сб 20:30
был в запасе
Ганновер-96
3
Боруссия
1
был в запасе
25.01.2014 25 янв. 2014 сб 17:30
Вольфсбург
1 : 3
Ганновер-96
25.01.2014 25 янв. 2014 сб 17:30
был в запасе
Вольфсбург
1
Ганновер-96
3
был в запасе
7.12.2013 7 дек. 2013 сб 17:30
Штутгарт
4 : 2
Ганновер-96
7.12.2013 7 дек. 2013 сб 17:30
был в запасе
Штутгарт
4
Ганновер-96
2
был в запасе
1.12.2013 1 дек. 2013 вс 17:30
Ганновер-96
2 : 0
Айнтрахт
1.12.2013 1 дек. 2013 вс 17:30
был в запасе
Ганновер-96
2
Айнтрахт
0
был в запасе
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс 17:30
Гамбург
3 : 1
Ганновер-96
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс 17:30
был в запасе
Гамбург
3
Ганновер-96
1
был в запасе
8.11.2013 8 нояб. 2013 пт 22:30
Ганновер-96
0 : 0
Айнтрахт
8.11.2013 8 нояб. 2013 пт 22:30
был в запасе
Ганновер-96
0
Айнтрахт
0
был в запасе
3.11.2013 3 нояб. 2013 вс 19:30
Вердер
3 : 2
Ганновер-96
3.11.2013 3 нояб. 2013 вс 19:30
был в запасе
Вердер
3
Ганновер-96
2
был в запасе
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 16:30
Ганновер-96
1 : 4
Хоффенхайм
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 16:30
был в запасе
Ганновер-96
1
Хоффенхайм
4
был в запасе
19.10.2013 19 окт. 2013 сб 16:30
Боруссия
1 : 0
Ганновер-96
19.10.2013 19 окт. 2013 сб 16:30
был в запасе
Боруссия
1
Ганновер-96
0
был в запасе
4.10.2013 4 окт. 2013 пт 21:30
Ганновер-96
1 : 1
Герта
4.10.2013 4 окт. 2013 пт 21:30
был в запасе
Ганновер-96
1
Герта
1
был в запасе
28.09.2013 28 сент. 2013 сб 16:30
Байер
2 : 0
Ганновер-96
28.09.2013 28 сент. 2013 сб 16:30
был в запасе
Байер
2
Ганновер-96
0
был в запасе
21.09.2013 21 сент. 2013 сб 16:30
Ганновер-96
2 : 1
Аугсбург
21.09.2013 21 сент. 2013 сб 16:30
был в запасе
Ганновер-96
2
Аугсбург
1
был в запасе
14.09.2013 14 сент. 2013 сб 16:30
Бавария
2 : 0
Ганновер-96
14.09.2013 14 сент. 2013 сб 16:30
был в запасе
Бавария
2
Ганновер-96
0
был в запасе
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