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Маркус Миллер
№14
Вратарь
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2008/2009
22.03.2014
22 марта 2014
сб
17:30
Ганновер-96
0 : 3
Боруссия
22.03.2014
22 марта 2014
сб
17:30
был в запасе
Ганновер-96
0
Боруссия
3
был в запасе
15.03.2014
15 марта 2014
сб
17:30
Герта
0 : 3
Ганновер-96
15.03.2014
15 марта 2014
сб
17:30
был в запасе
Герта
0
Ганновер-96
3
был в запасе
8.03.2014
8 марта 2014
сб
17:30
Ганновер-96
1 : 1
Байер
8.03.2014
8 марта 2014
сб
17:30
был в запасе
Ганновер-96
1
Байер
1
был в запасе
1.03.2014
1 марта 2014
сб
17:30
Аугсбург
1 : 1
Ганновер-96
1.03.2014
1 марта 2014
сб
17:30
был в запасе
Аугсбург
1
Ганновер-96
1
был в запасе
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
19:30
Ганновер-96
0 : 4
Бавария
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
19:30
был в запасе
Ганновер-96
0
Бавария
4
был в запасе
14.02.2014
14 февр. 2014
пт
22:30
Майнц
2 : 0
Ганновер-96
14.02.2014
14 февр. 2014
пт
22:30
был в запасе
Майнц
2
Ганновер-96
0
был в запасе
9.02.2014
9 февр. 2014
вс
19:30
Шальке-04
2 : 0
Ганновер-96
9.02.2014
9 февр. 2014
вс
19:30
был в запасе
Шальке-04
2
Ганновер-96
0
был в запасе
1.02.2014
1 февр. 2014
сб
20:30
Ганновер-96
3 : 1
Боруссия
1.02.2014
1 февр. 2014
сб
20:30
был в запасе
Ганновер-96
3
Боруссия
1
был в запасе
25.01.2014
25 янв. 2014
сб
17:30
Вольфсбург
1 : 3
Ганновер-96
25.01.2014
25 янв. 2014
сб
17:30
был в запасе
Вольфсбург
1
Ганновер-96
3
был в запасе
7.12.2013
7 дек. 2013
сб
17:30
Штутгарт
4 : 2
Ганновер-96
7.12.2013
7 дек. 2013
сб
17:30
был в запасе
Штутгарт
4
Ганновер-96
2
был в запасе
1.12.2013
1 дек. 2013
вс
17:30
Ганновер-96
2 : 0
Айнтрахт
1.12.2013
1 дек. 2013
вс
17:30
был в запасе
Ганновер-96
2
Айнтрахт
0
был в запасе
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
17:30
Гамбург
3 : 1
Ганновер-96
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
17:30
был в запасе
Гамбург
3
Ганновер-96
1
был в запасе
8.11.2013
8 нояб. 2013
пт
22:30
Ганновер-96
0 : 0
Айнтрахт
8.11.2013
8 нояб. 2013
пт
22:30
был в запасе
Ганновер-96
0
Айнтрахт
0
был в запасе
3.11.2013
3 нояб. 2013
вс
19:30
Вердер
3 : 2
Ганновер-96
3.11.2013
3 нояб. 2013
вс
19:30
был в запасе
Вердер
3
Ганновер-96
2
был в запасе
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
16:30
Ганновер-96
1 : 4
Хоффенхайм
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
16:30
был в запасе
Ганновер-96
1
Хоффенхайм
4
был в запасе
19.10.2013
19 окт. 2013
сб
16:30
Боруссия
1 : 0
Ганновер-96
19.10.2013
19 окт. 2013
сб
16:30
был в запасе
Боруссия
1
Ганновер-96
0
был в запасе
4.10.2013
4 окт. 2013
пт
21:30
Ганновер-96
1 : 1
Герта
4.10.2013
4 окт. 2013
пт
21:30
был в запасе
Ганновер-96
1
Герта
1
был в запасе
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
16:30
Байер
2 : 0
Ганновер-96
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
16:30
был в запасе
Байер
2
Ганновер-96
0
был в запасе
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
16:30
Ганновер-96
2 : 1
Аугсбург
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
16:30
был в запасе
Ганновер-96
2
Аугсбург
1
был в запасе
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
16:30
Бавария
2 : 0
Ганновер-96
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
16:30
был в запасе
Бавария
2
Ганновер-96
0
был в запасе
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