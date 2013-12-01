Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
Кения
США
Канада
Белоруссия
Косово
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Ахмат
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Диуф 25
Хусти 67
2:0
Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Бундеслига, 14 тур
Бундеслига,
14 тур
Германия
1 дек. 2013, 17:30 МСК
1.12.2013, 17:30 МСК
воскресенье
Гюнтер Перль
Гюнтер Перль
Главный Судья
Составы
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Шульц
Кристиан Шульц
90
0
Марсело
Марсело
90
0
Сакаи
Хироки Сакаи
90
0
Хоффманн
Андре Хоффманн
90
0
Хусти
Саболч Хусти
67'
67'
90
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
90
0
Приб
Эдгар Приб
90
0
Андреасен
Леон Андреасен
90
0
Диуф
Маме-Бирам Диуф
25'
25'
89
0
Собич
Артур Собич
70
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Черундоло
Стивен Черундоло
0
Поконьоли
Себастьен Поконьоли
0
Авевор
Кристофер Авевор
0
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
0
Кадах
Дениз Кадах
Айнтрахт
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
90
0
Самбрано
Карлос Самбрано
73
0
Юнг
Себастьян Юнг
90
0
Очипка
Бастиан Очипка
90
0
Шрёк
Штефан Шрёк
46
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
90
0
Швеглер
Пирмин Швеглер
90
0
Ланиг
Мартин Ланиг
90
0
Флум
Йоханнес Флум
90
0
Инуи
Такаши Инуи
64
0
Кадлец
Вацлав Кадлец
90
Запасные
0
Видвальд
Феликс Видвальд
0
Джакпа
Констант Джакпа
0
Кемпф
Марк-Оливер Кемпф
0
Розенталь
Ян Розенталь
0
Бакалорж
Марвин Бакалорж
0
Лакич
Срджан Лакич
0
Хоселу
Хоселу