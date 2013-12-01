Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Диуф 25
Хусти 67
2:0
Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Бундеслига, 14 тур

Бундеслига,

14 тур

Германия
1 дек. 2013, 17:30 МСК
1.12.2013, 17:30 МСК
воскресенье
Гюнтер Перль
Гюнтер Перль
Главный Судья
Составы
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Шульц
Кристиан Шульц
90
0
Марсело
Марсело
90
0
Сакаи
Хироки Сакаи
90
0
Хоффманн
Андре Хоффманн
90
0
Хусти
Саболч Хусти
67'
67'
90
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
90
0
Приб
Эдгар Приб
90
0
Андреасен
Леон Андреасен
90
0
Диуф
Маме-Бирам Диуф
25'
25'
89
0
Собич
Артур Собич
70
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Черундоло
Стивен Черундоло
0
Поконьоли
Себастьен Поконьоли
0
Авевор
Кристофер Авевор
0
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
0
Кадах
Дениз Кадах
Айнтрахт
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
90
0
Самбрано
Карлос Самбрано
73
0
Юнг
Себастьян Юнг
90
0
Очипка
Бастиан Очипка
90
0
Шрёк
Штефан Шрёк
46
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
90
0
Швеглер
Пирмин Швеглер
90
0
Ланиг
Мартин Ланиг
90
0
Флум
Йоханнес Флум
90
0
Инуи
Такаши Инуи
64
0
Кадлец
Вацлав Кадлец
90
Запасные
0
Видвальд
Феликс Видвальд
0
Джакпа
Констант Джакпа
0
Кемпф
Марк-Оливер Кемпф
0
Розенталь
Ян Розенталь
0
Бакалорж
Марвин Бакалорж
0
Лакич
Срджан Лакич
0
Хоселу
Хоселу