Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
0:0
Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Бундеслига, 25 тур

Бундеслига,

25 тур

Германия
10 марта 2013, 17:30 МСК
10.03.2013, 17:30 МСК
воскресенье
Бастиан Данкерт
Бастиан Данкерт
Главный Судья
Составы
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Джуру
Йохан Джуру
90
0
Шульц
Кристиан Шульц
90
0
Поконьоли
Себастьен Поконьоли
90
0
Хоффманн
Андре Хоффманн
90
0
Шахед
Софиан Шахед
90
0
Пандер
Кристиан Пандер
61
0
Пинту
Сержиу Пинту
90
0
Конан
Дидье Я Конан
90
0
Диуф
Маме-Бирам Диуф
90
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
78
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Хагги
Карим Хагги
0
Рауш
Константин Рауш
0
Сакаи
Хироки Сакаи
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
0
Собич
Артур Собич
Айнтрахт
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
90
0
Самбрано
Карлос Самбрано
90
0
Юнг
Себастьян Юнг
90
0
Андерсон Бамба
Андерсон Бамба
90
0
Очипка
Бастиан Очипка
90
0
Челоцци
Стефано Челоцци
90
0
Майер
Александер Майер
90
0
Швеглер
Пирмин Швеглер
90
0
Инуи
Такаши Инуи
89
0
Айхнер
Штефан Айхнер
86
0
Матмур
Карим Матмур
77
Запасные
0
Николов
Ока Николов
0
Русс
Марко Русс
0
Джакпа
Констант Джакпа
0
Бучер
Хайко Бучер
0
Ланиг
Мартин Ланиг
0
Киттель
Сонни Киттель
0
Лакич
Срджан Лакич