Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Матмур 5
Юнг 19
Майер 82
3:1
Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Абделлауе 43
Бундеслига, 8 тур

Бундеслига,

8 тур

Германия
20 окт. 2012, 16:30 МСК
20.10.2012, 16:30 МСК
суббота
Кристиан Дингерт
Кристиан Дингерт
Главный Судья
Составы
Айнтрахт
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
90
0
Самбрано
Карлос Самбрано
90
0
Юнг
Себастьян Юнг
19'
19'
90
0
Андерсон Бамба
Андерсон Бамба
90
0
Очипка
Бастиан Очипка
90
0
Майер
Александер Майер
82'
82'
90
0
Швеглер
Пирмин Швеглер
90
0
Роде
Себастьян Роде
90
0
Инуи
Такаши Инуи
73
0
Айхнер
Штефан Айхнер
82
0
Матмур
Карим Матмур
5'
5'
89
Запасные
0
Николов
Ока Николов
0
Челоцци
Стефано Челоцци
0
Демидов
Вадим Демидов
0
Кёлер
Бенджамин Кёлер
0
Ланиг
Мартин Ланиг
0
Хоффер
Эрвин Хоффер
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Хагги
Карим Хагги
90
0
Эггиманн
Марио Эггиманн
90
0
Черундоло
Стивен Черундоло
90
0
Хусти
Саболч Хусти
90
0
Рауш
Константин Рауш
90
0
Пинту
Сержиу Пинту
77
0
Штиндль
Ларс Штиндль
90
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
30
0
Конан
Дидье Я Конан
90
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
43'
43'
64
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Пандер
Кристиан Пандер
0
Шульц
Кристиан Шульц
0
Сакаи
Хироки Сакаи
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
0
Диуф
Маме-Бирам Диуф
0
Собич
Артур Собич