Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Ланиг 13
Майер 68
2:3
Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Андреасен 2
Штиндль 20
Конан 29
Бундеслига, 31 тур

Бундеслига,

31 тур

Германия
17 апр. 2014, 21:30 МСК
17.04.2014, 21:30 МСК
четверг
Феликc Брих
Феликc Брих
Главный Судья
Составы
Айнтрахт
мин
1
Трапп
Кевин Трапп
90
15
Джакпа
Констант Джакпа
90
4
Русс
Марко Русс
90
39
Мадлунг
Александер Мадлунг
90
5
Самбрано
Карлос Самбрано
90
24
Юнг
Себастьян Юнг
90
25
Барнетта
Транкильо Барнетта
54
27
Швеглер
Пирмин Швеглер
32
13
Ланиг
Мартин Ланиг
13'
13'
90
16
Айхнер
Штефан Айхнер
90
9
Хоселу
Хоселу
90
Запасные
30
Видвальд
Феликс Видвальд
22
Челоцци
Стефано Челоцци
6
Очипка
Бастиан Очипка
14
Майер
Александер Майер
68'
17
Шрёк
Штефан Шрёк
21
Штендера
Марк Штендера
10
Кадлец
Вацлав Кадлец
Ганновер-96
мин
1
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
19
Шульц
Кристиан Шульц
90
25
Марсело
Марсело
90
4
Сакаи
Хироки Сакаи
90
24
Пандер
Кристиан Пандер
90
10
Хусти
Саболч Хусти
87
28
Штиндль
Ларс Штиндль
20'
20'
90
8
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
90
32
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
46
2
Андреасен
Леон Андреасен
2'
2'
90
11
Конан
Дидье Я Конан
29'
29'
82
Запасные
26
Шмидт
Том Шмидт
23
Авевор
Кристофер Авевор
27
Райторал
Франтишек Райторал
7
Приб
Эдгар Приб
38
Сулеймани
Вальмир Сулеймани
13
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
16
Руднев
Артем Руднев