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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
0:0
Матч завершен
Айнтрахт
Брауншвейг
Бундеслига, 12 тур
Бундеслига,
12 тур
Германия
8 нояб. 2013, 22:30 МСК
8.11.2013, 22:30 МСК
пятница
Кнут Кирхер
Кнут Кирхер
Главный Судья
Составы
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Шульц
Кристиан Шульц
90
0
Поконьоли
Себастьен Поконьоли
90
0
Сакаи
Хироки Сакаи
90
0
Хоффманн
Андре Хоффманн
90
0
Хусти
Саболч Хусти
90
0
Штиндль
Ларс Штиндль
90
0
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
67
0
Приб
Эдгар Приб
85
0
Андреасен
Леон Андреасен
90
0
Диуф
Маме-Бирам Диуф
90
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Черундоло
Стивен Черундоло
0
Авевор
Кристофер Авевор
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
0
Собич
Артур Собич
0
Кадах
Дениз Кадах
Айнтрахт
мин
0
Пертель
Тимо Пертель
90
0
Вранчич
Дамир Вранчич
90
0
Давари
Даниэль Давари
90
0
Круппке
Деннис Круппке
76
0
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
90
0
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
90
0
Доган
Дениз Доган
90
0
Боланд
Мирко Боланд
90
0
Тайеркауф
Норман Тайеркауф
90
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
85
0
Кумбела
Доми Кумбела
90
Запасные
0
Латер
Беньямин Латер
0
Васхаузен
Ян Васхаузен
0
Кессел
Бенжамин Кессел
0
Пфицнер
Марк Пфицнер
0
Корте
Джанлука Корте
0
Джексон
Симеон Джексон
0
Адеми
Орхан Адеми