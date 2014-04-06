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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Айнтрахт
Брауншвейг
Кумбела 14
Нильсен 21
Хохшайд 89
3:0
Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Бундеслига, 29 тур
Бундеслига,
29 тур
Германия
6 апр. 2014, 16:30 МСК
6.04.2014, 16:30 МСК
воскресенье
Петер Гагельманн
Петер Гагельманн
Главный Судья
Составы
Айнтрахт
мин
0
Корреа
Марсель Корреа
90
0
Вранчич
Дамир Вранчич
73
0
Давари
Даниэль Давари
90
0
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
90
0
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
90
0
Райхель
Кен Райхель
90
0
Кессел
Бенжамин Кессел
90
0
Боланд
Мирко Боланд
90
0
Хохшайд
Ян Хохшайд
89'
89'
90
0
Кумбела
Доми Кумбела
14'
14'
80
0
Нильсен
Хавард Нильсен
21'
21'
87
Запасные
0
Латер
Беньямин Латер
0
Доган
Дениз Доган
0
Пертель
Тимо Пертель
0
Тайеркауф
Норман Тайеркауф
0
Беллараби
Карим Беллараби
0
Круппке
Деннис Круппке
0
Адеми
Орхан Адеми
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Шульц
Кристиан Шульц
90
0
Марсело
Марсело
90
0
Хоффманн
Андре Хоффманн
90
0
Райторал
Франтишек Райторал
90
0
Хусти
Саболч Хусти
90
0
Штиндль
Ларс Штиндль
90
0
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
86
0
Андреасен
Леон Андреасен
75
0
Конан
Дидье Я Конан
90
0
Руднев
Артем Руднев
46
Запасные
0
Шмидт
Том Шмидт
0
Пандер
Кристиан Пандер
0
Сане
Салиф Сане
0
Сакаи
Хироки Сакаи
0
Приб
Эдгар Приб
0
Сулеймани
Вальмир Сулеймани
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф