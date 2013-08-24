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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Хусти 15
Диуф 42
2:1
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Салаи 55
Бундеслига, 3 тур
Бундеслига,
3 тур
Германия
24 авг. 2013, 16:30 МСК
24.08.2013, 16:30 МСК
суббота
Бастиан Данкерт
Бастиан Данкерт
Главный Судья
Составы
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Поконьоли
Себастьен Поконьоли
90
0
Марсело
Марсело
90
0
Сакаи
Хироки Сакаи
90
0
Хусти
Саболч Хусти
15'
15'
90
0
Штиндль
Ларс Штиндль
90
0
Сане
Салиф Сане
90
0
Приб
Эдгар Приб
90
0
Андреасен
Леон Андреасен
79
0
Диуф
Маме-Бирам Диуф
42'
42'
90
0
Собич
Артур Собич
72
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Хагги
Карим Хагги
0
Шульц
Кристиан Шульц
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
0
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
0
Конан
Дидье Я Конан
Шальке-04
мин
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
90
0
Фукс
Кристиан Фукс
90
0
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Хогланд
Тим Хогланд
90
0
Джонс
Джермейн Джонс
90
0
Клеменс
Кристиан Клеменс
83
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
80
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
90
0
Горецка
Леон Горецка
38
0
Салаи
Адам Салаи
55'
55'
90
Запасные
0
Ферманн
Ральф Ферманн
0
Сантана
Фелипе Сантана
0
Айхан
Каан Айхан
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
0
Хегер
Марко Хегер
0
Майер
Макс Майер
0
Пукки
Теему Пукки