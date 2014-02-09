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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Фарфан 39
Майер 44
2:0
Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Бундеслига, 20 тур
Бундеслига,
20 тур
Германия
9 февр. 2014, 19:30 МСК
9.02.2014, 19:30 МСК
воскресенье
Кристиан Дингерт
Кристиан Дингерт
Главный Судья
Составы
Шальке-04
мин
0
Ферманн
Ральф Ферманн
90
0
Сантана
Фелипе Сантана
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Колашинац
Сеад Колашинац
90
0
Учида
Ацуто Учида
90
0
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
90
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
32
0
Майер
Макс Майер
44'
44'
90
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
80
0
Обаси Огбуке
Чинеду Обаси Огбуке
84
0
Фарфан
Джефферсон Фарфан
39'
39'
90
Запасные
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
0
Хогланд
Тим Хогланд
0
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
0
Айхан
Каан Айхан
0
Аннан
Энтони Аннан
0
Горецка
Леон Горецка
0
Салаи
Адам Салаи
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
65
0
Шульц
Кристиан Шульц
90
0
Марсело
Марсело
90
0
Хоффманн
Андре Хоффманн
90
0
Райторал
Франтишек Райторал
90
0
Хусти
Саболч Хусти
73
0
Штиндль
Ларс Штиндль
90
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
90
0
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
90
0
Диуф
Маме-Бирам Диуф
90
0
Руднев
Артем Руднев
90
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Авевор
Кристофер Авевор
0
Сакаи
Хироки Сакаи
0
Андреасен
Леон Андреасен
0
Приб
Эдгар Приб
0
Сулеймани
Вальмир Сулеймани
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф