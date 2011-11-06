Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Пападопулос 29
Абделлауе 59
2:2
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Пукки 26
Пукки 73
Бундеслига, 12 тур

Бундеслига,

12 тур

Германия
6 нояб. 2011, 17:30 МСК
6.11.2011, 17:30 МСК
воскресенье
Составы
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Хагги
Карим Хагги
90
0
Погатец
Эмануэль Погатец
90
0
Шульц
Кристиан Шульц
90
0
Шахед
Софиан Шахед
90
0
Пандер
Кристиан Пандер
81
0
Пинту
Сержиу Пинту
90
0
Штиндль
Ларс Штиндль
90
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
84
0
Конан
Дидье Я Конан
90
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
59'
59'
90
Запасные
0
Радлингер
Самуэль Радлингер
0
Черундоло
Стивен Черундоло
0
Эггиманн
Марио Эггиманн
0
Рауш
Константин Рауш
0
Лала
Алтын Лала
0
Штоппелькамп
Мориц Штоппелькамп
0
Ройер
Даниэль Ройер
Шальке-04
мин
0
Уннершталь
Ларс Уннершталь
90
0
Фукс
Кристиан Фукс
90
0
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
0
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
29'
29'
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Джонс
Джермейн Джонс
90
0
Холтби
Льюис Холтби
90
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
90
0
Рауль
Рауль
90
0
Фарфан
Джефферсон Фарфан
90
0
Пукки
Теему Пукки
26'
73'
26', 73'
87
Запасные
0
Шобер
Матиас Шобер
0
Метцельдер
Кристоф Метцельдер
0
Учида
Ацуто Учида
0
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
0
Моравек
Ян Моравек
0
Хегер
Марко Хегер
0
Марика
Чиприан Марика