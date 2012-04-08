Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Рауль 7
Рауль 47
Хунтелаар 62
3:0
Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Бундеслига, 29 тур

Бундеслига,

29 тур

Германия
8 апр. 2012, 16:30 МСК
8.04.2012, 16:30 МСК
воскресенье
Составы
Шальке-04
мин
0
Уннершталь
Ларс Уннершталь
90
0
Эскудеро
Серхио Эскудеро
90
0
Метцельдер
Кристоф Метцельдер
90
0
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
90
0
Учида
Ацуто Учида
82
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
77
0
Мориц
Кристоф Мориц
90
0
Хегер
Марко Хегер
90
0
Рауль
Рауль
7'
47'
7', 47'
70
0
Фарфан
Джефферсон Фарфан
90
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
62'
62'
90
Запасные
0
Шобер
Матиас Шобер
0
Хеведес
Бенедикт Хеведес
0
Хогланд
Тим Хогланд
0
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
0
Холтби
Льюис Холтби
0
Обаси Огбуке
Чинеду Обаси Огбуке
0
Пукки
Теему Пукки
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Шульц
Кристиан Шульц
90
0
Хагги
Карим Хагги
90
0
Эггиманн
Марио Эггиманн
90
0
Шахед
Софиан Шахед
90
0
Пандер
Кристиан Пандер
46
0
Пинту
Сержиу Пинту
68
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
90
0
Конан
Дидье Я Конан
90
0
Диуф
Маме-Бирам Диуф
90
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
41
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Черундоло
Стивен Черундоло
0
Погатец
Эмануэль Погатец
0
Рауш
Константин Рауш
0
Штоппелькамп
Мориц Штоппелькамп
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
0
Собич
Артур Собич