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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Фарфан 44
Дракслер 49
Хегер 64
Марика 67
Холтби 89
5:4
Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Пинту 55
Хусти 60
Хусти 68
Диуф 90
Бундеслига, 18 тур
Бундеслига,
18 тур
Германия
18 янв. 2013, 22:30 МСК
18.01.2013, 22:30 МСК
пятница
Дениз Айтекин
Дениз Айтекин
Главный Судья
Составы
Шальке-04
мин
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
90
0
Фукс
Кристиан Фукс
90
0
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Учида
Ацуто Учида
90
0
Холтби
Льюис Холтби
89'
89'
90
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
49'
49'
77
0
Хегер
Марко Хегер
64'
64'
73
0
Марика
Чиприан Марика
67'
67'
90
0
Фарфан
Джефферсон Фарфан
44'
44'
90
Запасные
0
Уннершталь
Ларс Уннершталь
0
Метцельдер
Кристоф Метцельдер
0
Колашинац
Сеад Колашинац
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
0
Раффаэл
Раффаэл
0
Обаси Огбуке
Чинеду Обаси Огбуке
0
Пукки
Теему Пукки
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Джуру
Йохан Джуру
90
0
Эггиманн
Марио Эггиманн
90
0
Шахед
Софиан Шахед
90
0
Хусти
Саболч Хусти
60'
68'
60', 68'
90
0
Рауш
Константин Рауш
90
0
Пинту
Сержиу Пинту
55'
55'
77
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
86
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
90
0
Диуф
Маме-Бирам Диуф
90'
90'
90
0
Собич
Артур Собич
71
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Хагги
Карим Хагги
0
Пандер
Кристиан Пандер
0
Сакаи
Хироки Сакаи
0
Хоффманн
Андре Хоффманн
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
0
Кадах
Дениз Кадах