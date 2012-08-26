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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Фелипе 44
Никчи 80
2:2
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Хунтелаар 52
Холтби 64
Бундеслига, 1 тур
Бундеслига,
1 тур
Германия
26 авг. 2012, 18:30 МСК
26.08.2012, 18:30 МСК
воскресенье
Феликc Брих
Феликc Брих
Главный Судья
Составы
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Эггиманн
Марио Эггиманн
90
0
Фелипе
Фелипе
44'
44'
77
0
Черундоло
Стивен Черундоло
90
0
Пандер
Кристиан Пандер
90
0
Пинту
Сержиу Пинту
69
0
Штиндль
Ларс Штиндль
90
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
90
0
Андреасен
Леон Андреасен
90
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
90
0
Конан
Дидье Я Конан
65
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Хагги
Карим Хагги
0
Шахед
Софиан Шахед
0
Хусти
Саболч Хусти
0
Никчи
Адриан Никчи
80'
0
Шульце
Янник Шульце
0
Собич
Артур Собич
Шальке-04
мин
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
90
0
Фукс
Кристиан Фукс
90
0
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Учида
Ацуто Учида
90
0
Джонс
Джермейн Джонс
90
0
Холтби
Льюис Холтби
64'
64'
90
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
80
0
Марика
Чиприан Марика
90
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
52'
52'
90
Запасные
0
Уннершталь
Ларс Уннершталь
0
Хеведес
Бенедикт Хеведес
0
Колашинац
Сеад Колашинац
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
0
Пукки
Теему Пукки
0
Эду
Эду