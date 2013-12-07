Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Харник 13
Ибишевич 33
Траоре 52
Рауш 84
4:2
Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Собич 28
Сане 31
Бундеслига, 15 тур

Бундеслига,

15 тур

Германия
7 дек. 2013, 17:30 МСК
7.12.2013, 17:30 МСК
суббота
Составы
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Швааб
Даниэль Швааб
90
0
Сакаи
Готоку Сакаи
90
0
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
0
Рауш
Константин Рауш
84'
84'
90
0
Траоре
Ибрахима Траоре
52'
52'
89
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
90
0
Хедира
Рани Хедира
80
0
Харник
Мартин Харник
13'
13'
90
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
33'
33'
90
0
Вернер
Тимо Вернер
90
Запасные
0
Киршбаум
Торстен Киршбаум
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
0
Лайбольд
Тим Лайбольд
0
Квист
Вилльям Квист
0
Сарарер
Серкан Сарарер
0
Максим
Александру Максим
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Поконьоли
Себастьен Поконьоли
61
0
Марсело
Марсело
90
0
Сакаи
Хироки Сакаи
90
0
Хоффманн
Андре Хоффманн
67
0
Хусти
Саболч Хусти
90
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
73
0
Сане
Салиф Сане
31'
31'
90
0
Андреасен
Леон Андреасен
90
0
Диуф
Маме-Бирам Диуф
90
0
Собич
Артур Собич
28'
28'
90
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Пандер
Кристиан Пандер
0
Черундоло
Стивен Черундоло
0
Авевор
Кристофер Авевор
0
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
0
Кадах
Дениз Кадах