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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Гентнер 21
Ибишевич 37
2:4
Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Собич 57
Шлаудрафф 65
Абделлауе 68
Абделлауе 74
Бундеслига, 11 тур
Бундеслига,
11 тур
Германия
11 нояб. 2012, 19:30 МСК
11.11.2012, 19:30 МСК
воскресенье
Феликc Брих
Феликc Брих
Главный Судья
Составы
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Бока
Артур Бока
79
0
Таски
Сердар Таски
90
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
0
Сакаи
Готоку Сакаи
90
0
Кузманович
Здравко Кузманович
90
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
21'
21'
90
0
Траоре
Ибрахима Траоре
90
0
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
75
0
Харник
Мартин Харник
72
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
37'
37'
90
Запасные
0
Циглер
Марк Циглер
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
0
Родригес
Франсиско Хавьер Родригес
0
Рюдигер
Антонио Рюдигер
0
Хайнал
Тамаш Хайнал
0
Оказаки
Синджи Оказаки
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Хагги
Карим Хагги
90
0
Эггиманн
Марио Эггиманн
90
0
Шульц
Кристиан Шульц
90
0
Черундоло
Стивен Черундоло
87
0
Хусти
Саболч Хусти
46
0
Рауш
Константин Рауш
90
0
Штиндль
Ларс Штиндль
90
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
90
0
Диуф
Маме-Бирам Диуф
90
0
Собич
Артур Собич
57'
57'
66
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Пандер
Кристиан Пандер
0
Сакаи
Хироки Сакаи
0
Никчи
Адриан Никчи
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
65'
0
Конан
Дидье Я Конан
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
68'
74'