Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Хагги 25
Диуф 32
Пандер 46
Штиндль 73
4:2
Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Харник 75
Оказаки 79
Бундеслига, 22 тур

Бундеслига,

22 тур

Германия
19 февр. 2012, 19:30 МСК
19.02.2012, 19:30 МСК
воскресенье
Составы
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Хагги
Карим Хагги
25'
25'
90
0
Эггиманн
Марио Эггиманн
90
0
Шахед
Софиан Шахед
90
0
Пандер
Кристиан Пандер
46'
46'
67
0
Пинту
Сержиу Пинту
90
0
Штиндль
Ларс Штиндль
73'
73'
90
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
90
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
74
0
Конан
Дидье Я Конан
90
0
Диуф
Маме-Бирам Диуф
32'
32'
77
Запасные
0
Радлингер
Самуэль Радлингер
0
Шульц
Кристиан Шульц
0
Рауш
Константин Рауш
0
Авевор
Кристофер Авевор
0
Штоппелькамп
Мориц Штоппелькамп
0
Ройер
Даниэль Ройер
0
Собич
Артур Собич
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Родригес
Франсиско Хавьер Родригес
90
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
0
Сакаи
Готоку Сакаи
90
0
Булахруз
Халид Булахруз
90
0
Хайнал
Тамаш Хайнал
76
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
46
0
Квист
Вилльям Квист
90
0
Харник
Мартин Харник
75'
75'
90
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
90
0
Оказаки
Синджи Оказаки
79'
79'
90
Запасные
0
Вайс
Андре Вайс
0
Бока
Артур Бока
0
Рюдигер
Антонио Рюдигер
0
Кузманович
Здравко Кузманович
0
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
0
Какау
Какау
0
Шибер
Юлиан Шибер