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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
0:0
Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Бундеслига, 28 тур
Бундеслига,
28 тур
Германия
7 апр. 2013, 18:30 МСК
7.04.2013, 18:30 МСК
воскресенье
Кристиан Дингерт
Кристиан Дингерт
Главный Судья
Составы
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Джуру
Йохан Джуру
51
0
Шульц
Кристиан Шульц
90
0
Поконьоли
Себастьен Поконьоли
90
0
Сакаи
Хироки Сакаи
62
0
Хоффманн
Андре Хоффманн
90
0
Черундоло
Стивен Черундоло
90
0
Рауш
Константин Рауш
90
0
Пинту
Сержиу Пинту
78
0
Конан
Дидье Я Конан
90
0
Диуф
Маме-Бирам Диуф
90
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Хагги
Карим Хагги
0
Пандер
Кристиан Пандер
0
Шахед
Софиан Шахед
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Бока
Артур Бока
90
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
0
Таски
Сердар Таски
90
0
Сакаи
Готоку Сакаи
90
0
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
0
Траоре
Ибрахима Траоре
79
0
Максим
Александру Максим
90
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
90
0
Оказаки
Синджи Оказаки
66
Запасные
0
Циглер
Марк Циглер
0
Лопес
Фелипе Лопес
0
Рёкер
Бенедикт Рёкер
0
Хайнал
Тамаш Хайнал
0
Квист
Вилльям Квист
0
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
0
Македа
Федерико Македа