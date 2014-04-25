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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
0:0
Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Бундеслига, 32 тур
Бундеслига,
32 тур
Германия
25 апр. 2014, 21:30 МСК
25.04.2014, 21:30 МСК
пятница
Вольфганг Штарк
Вольфганг Штарк
Главный Судья
Составы
Ганновер-96
мин
1
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
25
Марсело
Марсело
90
19
Шульц
Кристиан Шульц
90
4
Сакаи
Хироки Сакаи
90
24
Пандер
Кристиан Пандер
90
10
Хусти
Саболч Хусти
90
28
Штиндль
Ларс Штиндль
90
8
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
90
2
Андреасен
Леон Андреасен
90
13
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
72
11
Конан
Дидье Я Конан
46
Запасные
26
Шмидт
Том Шмидт
18
Поконьоли
Себастьен Поконьоли
5
Сане
Салиф Сане
27
Райторал
Франтишек Райторал
38
Сулеймани
Вальмир Сулеймани
34
Дирсен
Тим Дирсен
16
Руднев
Артем Руднев
Штутгарт
мин
1
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
3
Швааб
Даниэль Швааб
90
6
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
2
Сакаи
Готоку Сакаи
90
24
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
20
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
10
Дидави
Даниэль Дидави
84
16
Траоре
Ибрахима Траоре
90
11
Груэсо
Карлос Груэсо
90
18
Какау
Какау
66
7
Харник
Мартин Харник
78
Запасные
22
Киршбаум
Торстен Киршбаум
5
Хагги
Карим Хагги
34
Рауш
Константин Рауш
8
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
44
Максим
Александру Максим
9
Ибишевич
Ведад Ибишевич
19
Вернер
Тимо Вернер