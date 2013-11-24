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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Бадель 31
Байстер 46
Чалханоглу 84
3:1
Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Хусти 28
Бундеслига, 13 тур
Бундеслига,
13 тур
Германия
24 нояб. 2013, 17:30 МСК
24.11.2013, 17:30 МСК
воскресенье
Марко Фритц
Марко Фритц
Главный Судья
Составы
Гамбург
мин
0
Адлер
Рене Адлер
90
0
Джуру
Йохан Джуру
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Та
Джонатан Та
90
0
Янсен
Марсель Янсен
90
0
Бадель
Милан Бадель
31'
31'
90
0
Ринкон
Томас Ринкон
90
0
Иличевич
Иво Иличевич
90
0
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
84'
84'
90
0
Байстер
Максимилиан Байстер
46'
46'
88
0
Ласогга
Пьерр-Мишель Ласогга
90
Запасные
0
Дробны
Ярослав Дробны
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
0
Собич
Лассе Собич
0
Теше
Роберт Теше
0
Качар
Гойко Качар
0
Руднев
Артем Руднев
0
Зуа
Жак Зуа
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Шульц
Кристиан Шульц
74
0
Сакаи
Хироки Сакаи
90
0
Хусти
Саболч Хусти
28'
28'
90
0
Штиндль
Ларс Штиндль
21
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
90
0
Сане
Салиф Сане
90
0
Приб
Эдгар Приб
60
0
Андреасен
Леон Андреасен
90
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
90
0
Диуф
Маме-Бирам Диуф
90
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Черундоло
Стивен Черундоло
0
Поконьоли
Себастьен Поконьоли
0
Хоффманн
Андре Хоффманн
0
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
0
Собич
Артур Собич
0
Кадах
Дениз Кадах