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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Сон 12
1:0
Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Бундеслига, 31 тур
Бундеслига,
31 тур
Германия
14 апр. 2012, 16:30 МСК
14.04.2012, 16:30 МСК
суббота
Составы
Гамбург
мин
0
Дробны
Ярослав Дробны
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Аого
Деннис Аого
90
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
90
0
Брума
Джеффри Брума
90
0
Янсен
Марсель Янсен
90
0
Яролим
Давид Яролим
90
0
Ринкон
Томас Ринкон
90
0
Иличевич
Иво Иличевич
72
0
Берг
Маркус Берг
87
0
Сон
Хын-Мин Сон
12'
12'
90
Запасные
0
Нойхаус
Свен Нойхаус
0
Теше
Роберт Теше
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
0
Качар
Гойко Качар
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
0
Сала
Джакопо Сала
0
Торе
Гекхан Торе
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Черундоло
Стивен Черундоло
90
0
Хагги
Карим Хагги
90
0
Погатец
Эмануэль Погатец
90
0
Шульц
Кристиан Шульц
46
0
Пандер
Кристиан Пандер
90
0
Пинту
Сержиу Пинту
86
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
90
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
69
0
Конан
Дидье Я Конан
90
0
Рауш
Константин Рауш
90
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Шахед
Софиан Шахед
0
Авевор
Кристофер Авевор
0
Лала
Алтын Лала
0
Хаугер
Хеннинг Хаугер
0
Штоппелькамп
Мориц Штоппелькамп
0
Собич
Артур Собич