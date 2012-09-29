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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Руднев 20
1:0
Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Бундеслига, 6 тур
Бундеслига,
6 тур
Германия
29 сент. 2012, 16:30 МСК
29.09.2012, 16:30 МСК
суббота
Феликс Цвайер
Феликс Цвайер
Главный Судья
Составы
Гамбург
мин
0
Адлер
Рене Адлер
90
0
Янсен
Марсель Янсен
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
90
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
0
Иличевич
Иво Иличевич
46
0
Бадель
Милан Бадель
90
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
62
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
90
0
Сон
Хын-Мин Сон
88
0
Руднев
Артем Руднев
20'
20'
90
Запасные
0
Дробны
Ярослав Дробны
0
Теше
Роберт Теше
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
0
Байстер
Максимилиан Байстер
0
Сала
Джакопо Сала
0
Ирачек
Петр Ирачек
0
Берг
Маркус Берг
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Хагги
Карим Хагги
90
0
Эггиманн
Марио Эггиманн
77
0
Черундоло
Стивен Черундоло
90
0
Хусти
Саболч Хусти
90
0
Рауш
Константин Рауш
90
0
Пинту
Сержиу Пинту
90
0
Штиндль
Ларс Штиндль
90
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
87
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
46
0
Конан
Дидье Я Конан
90
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Фелипе
Фелипе
0
Шахед
Софиан Шахед
0
Сакаи
Хироки Сакаи
0
Диуф
Маме-Бирам Диуф
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе