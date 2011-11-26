Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Шлаудрафф 79
1:1
Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Брума 64
Бундеслига, 14 тур

Бундеслига,

14 тур

Германия
26 нояб. 2011, 20:30 МСК
26.11.2011, 20:30 МСК
суббота
Составы
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Хагги
Карим Хагги
90
0
Погатец
Эмануэль Погатец
90
0
Шульц
Кристиан Шульц
90
0
Черундоло
Стивен Черундоло
90
0
Пандер
Кристиан Пандер
90
0
Пинту
Сержиу Пинту
90
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
90
0
Штоппелькамп
Мориц Штоппелькамп
67
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
79'
79'
90
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
84
Запасные
0
Радлингер
Самуэль Радлингер
0
Эггиманн
Марио Эггиманн
0
Рауш
Константин Рауш
0
Шахед
Софиан Шахед
0
Лала
Алтын Лала
0
Ройер
Даниэль Ройер
0
Собич
Артур Собич
Гамбург
мин
0
Дробны
Ярослав Дробны
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Аого
Деннис Аого
90
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
0
Брума
Джеффри Брума
64'
64'
90
0
Янсен
Марсель Янсен
84
0
Качар
Гойко Качар
81
0
Ринкон
Томас Ринкон
90
0
Торе
Гекхан Торе
90
0
Герреро
Хосе Паоло Герреро
90
0
Сон
Хын-Мин Сон
90
Запасные
0
Том
Микель Том
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
0
Лам
Жи Гин Лам
0
Теше
Роберт Теше
0
Яролим
Давид Яролим
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
0
Иличевич
Иво Иличевич