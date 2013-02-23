Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Диуф 7
Хусти 39
Конан 45
Конан 68
Абделлауе 85
5:1
Матч завершен
Гамбург
Гамбург
ван дер Ваарт 13
Бундеслига, 23 тур

Бундеслига,

23 тур

Германия
23 февр. 2013, 17:30 МСК
23.02.2013, 17:30 МСК
суббота
Кнут Кирхер
Кнут Кирхер
Главный Судья
Составы
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Джуру
Йохан Джуру
90
0
Шульц
Кристиан Шульц
90
0
Поконьоли
Себастьен Поконьоли
90
0
Хоффманн
Андре Хоффманн
90
0
Шахед
Софиан Шахед
90
0
Хусти
Саболч Хусти
39'
39'
41
0
Пинту
Сержиу Пинту
90
0
Конан
Дидье Я Конан
45'
68'
45', 68'
90
0
Диуф
Маме-Бирам Диуф
7'
7'
65
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
85'
85'
87
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Хагги
Карим Хагги
0
Рауш
Константин Рауш
0
Сакаи
Хироки Сакаи
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
0
Собич
Артур Собич
Гамбург
мин
0
Адлер
Рене Адлер
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Аого
Деннис Аого
75
0
Райкович
Слободан Райкович
90
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
0
Янсен
Марсель Янсен
90
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
46
0
Бадель
Милан Бадель
90
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
13'
13'
75
0
Сон
Хын-Мин Сон
90
0
Руднев
Артем Руднев
90
Запасные
0
Дробны
Ярослав Дробны
0
Качар
Гойко Качар
0
Ринкон
Томас Ринкон
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
0
Байстер
Максимилиан Байстер
0
Ирачек
Петр Ирачек
0
Берг
Маркус Берг