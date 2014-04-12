Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Штиндль 9
Конан 86
2:1
Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Чалханоглу 48
Бундеслига, 30 тур

Бундеслига,

30 тур

Германия
12 апр. 2014, 16:30 МСК
12.04.2014, 16:30 МСК
суббота
Роберт Хартманн
Роберт Хартманн
Главный Судья
Составы
Ганновер-96
мин
1
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
25
Марсело
Марсело
90
19
Шульц
Кристиан Шульц
90
4
Сакаи
Хироки Сакаи
90
24
Пандер
Кристиан Пандер
83
28
Штиндль
Ларс Штиндль
9'
9'
90
8
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
90
32
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
90
7
Приб
Эдгар Приб
90
2
Андреасен
Леон Андреасен
90
11
Конан
Дидье Я Конан
86'
86'
90
Запасные
26
Шмидт
Том Шмидт
5
Сане
Салиф Сане
27
Райторал
Франтишек Райторал
38
Сулеймани
Вальмир Сулеймани
34
Дирсен
Тим Дирсен
13
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
16
Руднев
Артем Руднев
Гамбург
мин
15
Адлер
Рене Адлер
90
5
Джуру
Йохан Джуру
90
4
Вестерманн
Хайко Вестерманн
17
3
Мансьенн
Майкл Мансьенн
90
2
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
8
Ринкон
Томас Ринкон
90
18
Арслан
Толгай-Али Арслан
90
19
Ирачек
Петр Ирачек
90
9
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
48'
48'
90
23
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
47
31
Зуа
Жак Зуа
90
Запасные
1
Дробны
Ярослав Дробны
16
Собич
Лассе Собич
37
Теше
Роберт Теше
11
Иличевич
Иво Иличевич
6
Боуи
Уасим Боуи
25
Джон
Ола Джон
33
Маджио
Маттиа Маджио