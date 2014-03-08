Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Руднев 33
1:1
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Кастро 28
Бундеслига, 24 тур

Бундеслига,

24 тур

Германия
8 марта 2014, 17:30 МСК
8.03.2014, 17:30 МСК
суббота
Феликс Цвайер
Феликс Цвайер
Главный Судья
Составы
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Шульц
Кристиан Шульц
90
0
Поконьоли
Себастьен Поконьоли
90
0
Сакаи
Хироки Сакаи
90
0
Хоффманн
Андре Хоффманн
90
0
Хусти
Саболч Хусти
90
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
90
0
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
87
0
Андреасен
Леон Андреасен
82
0
Диуф
Маме-Бирам Диуф
15
0
Руднев
Артем Руднев
33'
33'
90
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Марсело
Марсело
0
Сане
Салиф Сане
0
Райторал
Франтишек Райторал
0
Приб
Эдгар Приб
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
0
Конан
Дидье Я Конан
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Бениш
Себастьян Бениш
90
0
Спахич
Эмир Спахич
90
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
0
Рольфес
Симон Рольфес
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
28'
28'
90
0
Хегелер
Йенс Хегелер
24
0
Джан
Эмре Джан
90
0
Хильберт
Роберто Хильберт
90
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
79
0
Сон
Хын-Мин Сон
69
Запасные
0
Йеллделл
Давид Йеллделл
0
Донати
Джулио Донати
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
0
Сэм
Сидней Сэм
0
Озтюнали
Левин Озтюнали
0
Дердийок
Эрен Дердийок
0
Брандт
Юлиан Брандт