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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Байер
Леверкузен
Кисслинг 75
1:0
Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Бундеслига, 33 тур
Бундеслига,
33 тур
Германия
28 апр. 2012, 16:30 МСК
28.04.2012, 16:30 МСК
суббота
Составы
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Чорлука
Ведран Чорлука
83
0
Кадлец
Михал Кадлец
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Райнарц
Штефан Райнарц
90
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
90
0
Шюррле
Андре Шюррле
90
0
Бендер
Ларс Бендер
59
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
70
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
75'
75'
90
Запасные
0
Адлер
Рене Адлер
0
Очипка
Бастиан Очипка
0
Баллак
Михаэль Баллак
0
Ортега
Микаэль Ортега
0
Кор
Доминик Кор
0
Дердийок
Эрен Дердийок
0
Беллараби
Карим Беллараби
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Черундоло
Стивен Черундоло
90
0
Погатец
Эмануэль Погатец
90
0
Эггиманн
Марио Эггиманн
90
0
Шульц
Кристиан Шульц
90
0
Пинту
Сержиу Пинту
90
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
87
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
58
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
90
0
Конан
Дидье Я Конан
90
0
Штиндль
Ларс Штиндль
90
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Хагги
Карим Хагги
0
Шахед
Софиан Шахед
0
Авевор
Кристофер Авевор
0
Лала
Алтын Лала
0
Карлитуш
Карлитуш
0
Собич
Артур Собич