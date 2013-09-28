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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Байер
Леверкузен
Рольфес 23
Сэм 37
2:0
Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Бундеслига, 7 тур
Бундеслига,
7 тур
Германия
28 сент. 2013, 16:30 МСК
28.09.2013, 16:30 МСК
суббота
Вольфганг Штарк
Вольфганг Штарк
Главный Судья
Составы
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Бениш
Себастьян Бениш
90
0
Спахич
Эмир Спахич
90
0
Райнарц
Штефан Райнарц
90
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Рольфес
Симон Рольфес
23'
23'
90
0
Бендер
Ларс Бендер
46
0
Хильберт
Роберто Хильберт
90
0
Сэм
Сидней Сэм
37'
37'
88
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
90
0
Сон
Хын-Мин Сон
83
Запасные
0
Палоп
Андрес Палоп
0
Донати
Джулио Донати
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
0
Джан
Эмре Джан
0
Озтюнали
Левин Озтюнали
0
Дердийок
Эрен Дердийок
0
Крузе
Робби Крузе
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Поконьоли
Себастьен Поконьоли
90
0
Марсело
Марсело
90
0
Сакаи
Хироки Сакаи
90
0
Хусти
Саболч Хусти
90
0
Штиндль
Ларс Штиндль
90
0
Сане
Салиф Сане
90
0
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
60
0
Андреасен
Леон Андреасен
90
0
Конан
Дидье Я Конан
90
0
Собич
Артур Собич
60
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Шульц
Кристиан Шульц
0
Хоффманн
Андре Хоффманн
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
0
Приб
Эдгар Приб
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
0
Диуф
Маме-Бирам Диуф