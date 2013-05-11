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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Байер
Леверкузен
Хегелер 6
Кисслинг 28
Хегелер 59
3:1
Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Собич 71
Бундеслига, 33 тур
Бундеслига,
33 тур
Германия
11 мая 2013, 16:30 МСК
11.05.2013, 16:30 МСК
суббота
Бастиан Данкерт
Бастиан Данкерт
Главный Судья
Составы
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Бениш
Себастьян Бениш
90
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
90
0
Райнарц
Штефан Райнарц
90
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
0
Рольфес
Симон Рольфес
90
0
Шюррле
Андре Шюррле
77
0
Бендер
Ларс Бендер
88
0
Хегелер
Йенс Хегелер
6'
59'
6', 59'
77
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
28'
28'
90
Запасные
0
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
0
Швааб
Даниэль Швааб
0
Кадлец
Михал Кадлец
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
0
Кор
Доминик Кор
0
Фернандес
Жуниор Фернандес
0
Милик
Аркадиуш Милик
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Эггиманн
Марио Эггиманн
90
0
Поконьоли
Себастьен Поконьоли
46
0
Фелипе
Фелипе
68
0
Сакаи
Хироки Сакаи
90
0
Хоффманн
Андре Хоффманн
46
0
Черундоло
Стивен Черундоло
90
0
Рауш
Константин Рауш
90
0
Пинту
Сержиу Пинту
90
0
Диуф
Маме-Бирам Диуф
90
0
Собич
Артур Собич
71'
71'
90
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Хагги
Карим Хагги
0
Пандер
Кристиан Пандер
0
Шахед
Софиан Шахед
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
0
Никчи
Адриан Никчи
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф