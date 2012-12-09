Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Хусти 20
Диуф 57
Хусти 69
3:2
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Кастро 3
Кисслинг 58
Бундеслига, 16 тур

Бундеслига,

16 тур

Германия
9 дек. 2012, 19:30 МСК
9.12.2012, 19:30 МСК
воскресенье
Тобиас Вельц
Тобиас Вельц
Главный Судья
Составы
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Эггиманн
Марио Эггиманн
90
0
Шульц
Кристиан Шульц
90
0
Черундоло
Стивен Черундоло
90
0
Хусти
Саболч Хусти
20'
69'
20', 69'
90
0
Рауш
Константин Рауш
90
0
Пинту
Сержиу Пинту
90
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
90
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
80
0
Конан
Дидье Я Конан
87
0
Диуф
Маме-Бирам Диуф
57'
57'
90
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Пандер
Кристиан Пандер
0
Шахед
Софиан Шахед
0
Сакаи
Хироки Сакаи
0
Лёден
Янник Лёден
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
0
Собич
Артур Собич
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
90
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
65
0
Райнарц
Штефан Райнарц
90
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
0
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
0
Рольфес
Симон Рольфес
71
0
Кастро
Гонсало Кастро
3'
3'
90
0
Шюррле
Андре Шюррле
90
0
Бендер
Ларс Бендер
90
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
58'
58'
90
Запасные
0
Йеллделл
Давид Йеллделл
0
Бениш
Себастьян Бениш
0
Аугусто
Ренато Аугусто
0
Сэм
Сидней Сэм
0
Хегелер
Йенс Хегелер
0
Кор
Доминик Кор
0
Фернандес
Жуниор Фернандес